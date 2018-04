Wiener Derby: Attacke auf Fotografin

Nach dem 4:0 von Rapid über die Austria ist es nach dem Schlusspfiff zu Auseinandersetzungen der Fangruppierungen gekommen. Eine Fotografin wurde im Happel-Stadion von einem Rauchtopf getroffen.

Nach dem 326. Wiener Fußball-Derby hat es drei Festnahmen und 20 Anzeigen gegeben. Das gab die Polizei am Sonntagabend nach dem 4:0 von Rapid über die Austria im Happel-Stadion bekannt. Demnach kam es nach Schlusspfiff zu „Auseinandersetzungen der Fangruppierungen“.

APA/Herbert Neubauer

Frau mit Rauchtopf beworfen

Drei Personen mussten von der Wiener Berufsrettung vor Ort versorgt und in ein Spital gebracht werden. Dazu zählte auch eine Fotografin - sie wurde von einem leeren Rauchtopf aus dem Austria-Fan-Sektor am Kopf getroffen und erlitt eine Platzwunde, als Thomas Murg sein Tor zum 2:0 bejubelte.

Die Austria forschte den Werfer mittels Videoaufnahmen und Fotos binnen Stunden aus und hat nach dem Vorfall ein Hausverbot gegen den Austria-Fan verhängt.

Man „bedauere den Vorfall“, hieß es am Montagvormittag vonseiten des Clubs. Neben dem Hausverbot für die eigenen Heimspiele wurde bei der Bundesliga auch ein bundesweites Stadionverbot beantragt. Außerdem behält sich die Austria ob der zu erwartenden Strafe vonseiten der Liga das Recht, Regress gegenüber dem Verursacher zu fordern.

Höchster Derby-Sieg für Rapid seit 37 Jahren

Für Rapid hätte der Start in die entscheidenden Wochen der Fußball-Saison nicht besser verlaufen können. Mit einem 4:0 im Happel-Stadion gegen die Austria, dem höchsten Derbysieg seit über 37 Jahren, behaupteten die Hütteldorfer am Sonntag in der Bundesliga Rang drei und tankten Selbstvertrauen für das Cup-Semifinale am Mittwoch bei Sturm Graz - mehr dazu in Rapid feiert Kantersieg bei Austria.