Kinder übten in Tarnuniformen in Moschee

Derzeit kursieren im Internet Bilder von Kindern in Uniformen, die in einer Wiener Moschee üben, wie der „Falter“ berichtet. Betrieben wird sie vom türkischen Kulturverein ATIB. Die Stadt hat jetzt das Jugendamt eingeschaltet.

Die Bilder aus der Moschee der Türkisch-islamischen Union für kulturelle und soziale Zusammenarbeit in Österreich (ATIB) wurden Mitte März auf der Facebook-Seite des Gebetshauses veröffentlicht. Sie zeigen kleine Buben in Tarnuniform, die in der prominenten Moschee in der Brigittenauer Dammstraße exerzieren, salutieren und türkische Fahnen schwenken. Kleine Mädchen tragen Kopftücher. „Ich bin fassungslos, was hier abgeht“, sagte eine Vertreterin der Glaubensgemeinde gegenüber dem „Falter“, die jedoch nicht namentlich zitiert werden will.

Stadt schaltet Jugendamt ein

Die Stadt Wien reagierte prompt: Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) wies das Amt für Jugend und Familie an, die „jugendgefährdenden Umtriebe“ zu untersuchen. „Ich habe das Jugendamt beauftragt, eine Prüfung in Hinblick auf Kindeswohlgefährdung einzuleiten. Die Frage ist für mich auch, was das für die Kontrolle von Moscheen zuständige Kultusamt im Bundeskanzleramt hier eigentlich macht“, sagte Czernhorszky gegenüber Radio Wien.

Die Fotos stammen aus einer der größten Moscheen Wiens, dem ATIB-Gotteshaus. Dabei soll es sich um eine Nachstellung der Schlacht von Cannukale handeln, welche die Türken im Ersten Weltkrieg gewonnen hatten und die nun von Nationalisten glorifiziert wird. „Cannukale Märtyrer respektvoll in Erinnerung“, lautet ein Fotokommentar auf Facebook.

„Weitergabe von Militarismus an nächste Generation“

ATIB, die die Wiener Moschee betreibt, ist ein direkter Ableger des türkischen Amtes für Religion (Diyanet). Sie verfolgt exakt die Linie der türkischen Regierung unter Präsident Recep Tayyip Erdogan, wie der Wiener Politologe Thomas Schmidinger im „Falter“ sagte: „Genauso wie in den Moscheen in der Türkei wurde auch in den DITIB-Moscheen in Deutschland und den ATIB-Moscheen in Österreich für die Soldaten der türkischen Invasoren in Afrin (in Syrien, Anm.) gebetet. Hier wie dort werden diese Strukturen genützt, um Nationalismus und Militarismus an die nächste Generation weiterzugeben.“

