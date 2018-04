Grüne kritisieren Alkoholverbot am Praterstern

Beim angekündigten Alkoholverbot am Bahnhof Praterstern soll es laut SPÖ-Stadträtin Ulli Sima und Polizeipräsident Gerhard Pürstl nicht bleiben. Auch weitere Maßnahmen sind geplant. Scharfe Kritik kommt von den Grünen.

150.000 Menschen passieren täglich die U-Bahn-Stationen und den Schnellbahnhof am Praterstern. Ein Problem sind laut Sima die vielen Betrunkenen: „Ich glaube, jetzt ist der Punkt erreicht, wo wir zu Kenntnis nehmen müssen, dass es über den sozialarbeiterischen Zugang weitere zusätzliche Maßnahmen braucht, um den Praterstern in einem guten Zustand zu bringen“, so Sima.

Pilotprojekt auf ein Jahr anberaumt

Das Alkoholverbot umfasst nicht nur den Bahnhof selbst - hier herrscht laut ÖBB-Hausordnung bereits ein solches - sondern den gesamten Platz und auch die Parkanlage in der sogenannten Venediger Au im Norden des Pratersterns. Das Pilotprojekt ist entgegen ersten Ankündigungen auf ein Jahr anberaumt, man wolle sozusagen alle Jahreszeiten abtesten. Im Übrigen sei das Alkoholverbot nur eine von einer Fülle von Maßnahmen:

Sima: „Wir werden mit dem Stadtservice vor Ort sein. Wir werden intensiv versuchen mit den Anrainern in Kontakt zu kommen, und schauen, welche anderen Maßnahmen wir setzen können.“

Mittelfristig ist geplant, die Polizeistation von der Lassallestraße zurück an den Praterstern zu verlegen. Auch soll eine „Arbeitsgruppe Praterstern“ soll eingerichtet werden, die etwa Umbauten am Platz überlegen soll. Die Verordnung für das Alkoholverbot ist jedenfalls schon unterschrieben. Sie wird am Donnerstag verkündet und tritt am Freitag in Kraft - mehr dazu in Alkoholverbot am Praterstern beschlossen.

Hebein: „SPÖ driftet vom bewährten Weg ab“

Die Polizei möchte nicht sofort Strafen aussprechen. „Es wird einmal die Ermahnung und die Belehrung und das Wegweisen im Vordergrund stehen. Und dann wird es sich Tag für Tag verfestigen und es wird dann entsprechend vollzogen werden, wie es in der Verordnung vorgesehen ist“, so Polizeipräsident Gerhard Pürstl.

Scharfe Kritik kommt indessen vom Koalitionspartner der SPÖ im Rathaus, den Grünen. Sozialsprecherin Birgit Hebein: „Es macht mir große Sorgen in welche Richtung sich der künftige Bürgermeister und die SPÖ entwickeln, wohin sie hier abdriften, weil sie vom bewährten Weg des Miteinanders abgehen.“

