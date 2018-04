Alkoholverbot auf Praterstern in Kraft

Auf dem Praterstern gilt seit heute ein Alkoholverbot - das erste in Wien. Rund 150 Leute versammelten sich am Donnerstag als Protest noch zum letzten Mal „Saufen“, von der „echten“ Szene war aber kaum mehr jemand da.

Wer sich nicht an das Verbot hält, dem drohen bis zu 700 Euro Strafe. Wiens Polizeipräsident Gerhard Pürstl verspricht aber Fingerspitzengefühl: „Es wird einmal die Ermahnung, die Belehrung, vielleicht das Wegweisen im Vordergrund stehen - und dann wird sich das Tag für Tag verfestigen.“

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA/Stadt Wien

Das Alkoholverbot gilt im Bahnhofsgebäude und in den öffentlichen Bereichen rundherum - etwa bis zur Venediger Au. Ausgenommen sind die Supermärkte und die Gastronomie: Auch bei den Imbissständen darf also weiter getrunken werden. Die Beamten seien ausreichend geschult um zu unterscheiden, wer legal Alkohol konsumiert und wer nicht, so Pürstl.

Ludwig will Aufenthaltsqualität verbessern

Mit dem Verbot soll sich die Aufenthaltsqualität und das Sicherheitsgefühl auf dem Praterstern verbessern, erklärte der künftige Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). Die Situation sei derzeit trotz intensiver Bemühungen vieler Beteiligter „nicht zufriedenstellend“, befand er - mehr dazu in Alkoholverbot am Praterstern beschlossen

ORF

Der Praterstern wird laut Stadt täglich von 150.000 Menschen frequentiert. Laut Polizei hielten sich dort bisher zwischen 20 und 60 Obdachlose auf, die „reichlich“ Alkohol konsumieren würden. Alle drei Tage werde man zu einer betrunkenen, reglosen Person gerufen, so Pürstl. Zudem habe es rund um den Praterstern in den ersten drei Monaten des Jahres zwischen 40 und 50 Festnahmen wegen diverser Vorfälle gegeben, wo eindeutig Alkohol eine Rolle gespielt habe.

Privatinitiative lud zu „letztem Tag Saufen“

Eine Privatinitiative rief am Donnerstagnachmittag noch zum gemeinsamen Trinken auf dem Praterstern auf - unter dem Titel „Letzter Tag Saufen am Praterstern“. Über 800 Menschen hatten via Facebook ihr Kommen in Aussicht gestellt, erschienen sind nur rund 150. Dafür war der Andrang von Medienvertretern beachtlich. Von der „echten“ Szene war hingegen kaum jemand mehr zu sehen, wobei auch das kühle und windige Wetter einen Beitrag geleistet haben dürfte.

„Das Alkoholverbot hier am Praterstern wird das Problem nicht lösen - es verlagert das Problem“, erklärte einer der Initiatoren der Veranstaltung, Michael Lindenbauer, im Interview mit „Wien heute“. Dieser Meinung sind einige, die hergekommen sind, um ein Zeichen gegen das Verbot zu setzen. „Es geht hier um Vertreibungspolitik der Leute, die keinen anderen Weg haben oder keinen anderen Ort“, meinte eine Frau. Im Brotberuf ist Lindenbauer parlamentarischer Miterbeiter der Liste Pilz, es sei jedoch eine private Veranstaltung, betonte er.

Floridsdorfer Bezirkschef will ebenfalls Verbot

Dass die Szene nun in umliegende Wohngebiete oder auf die Kaiserwiese verdrängt wird, damit rechnen die Verantwortlichen nicht. In anderen Städte sei das ebenfalls nicht passiert, hieß es. Man werde aber jedenfalls mit dem Stadtservice in der Umgebung präsent sein und die Situation beobachten. Die Regelung soll nach einem Jahr evaluiert werden - um jede Jahreszeit beurteilen zu können, erläuterte „Öffi“-Stadträtin Ulli Sima (SPÖ).

ORF

Ein Alkoholverbot auch am Franz-Jonas-Platz, vor dem Bahnhof Floridsdorf, wünschte sich unterdessen der Floridsdorfer Bezirkschef Georg Papai (SPÖ). Er will so einer Verlagerung der Szene vom Praterstern zuvorkommen. „Durch das Alkoholverbot wird sich die Situation am Franz-Jonas-Platz verschlechtern“, glaubt Papai. „Wir sind drei Schnellbahnstationen vom Praterstern entfernt, und deswegen möchte ich hier von Anfang an die richtige Maßnahme für die Menschen einfordern.“ Schon bisher gebe es etwa bei Polizeikontrollen auf dem Praterstern einen Verdrängungseffekt.

Links: