Letzter Maiaufmarsch mit Bürgermeister Häupl

Die Feiern zum 1. Mai haben heuer in Wien etwas Historisches. Zum letzten Mal wird Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) auf dem Rathausplatz ein rotes Winktuch schütteln und eine Rede an die zehntausenden Sozialdemokraten richten.

Auch heuer werden am „Tag der Arbeit“ wieder über 100.000 Menschen beim traditionellen Maiaufmarsch der Wiener Sozialdemokratie erwartet. Zehntausende Parteimitglieder wandern dabei ab der Früh aus allen Bezirken auf den Rathausplatz. Ihnen wird dort auch die Gelegenheit gegeben, politisch Abschied von Bürgermeister Häupl zu nehmen, der am 24. Mai sein Amt niederlegen wird - mehr dazu in Michael Häupl tritt am 24. Mai zurück.

Häupl ist als Schlussredner vorgesehen, der Auftakt der Ansprachen ist dem neuen Parteichef Michael Ludwig überlassen. Dazwischen ergreifen Frauenvorsitzende Renate Brauner, die neue AK-Präsidentin und ÖGB-Vize Renate Anderl sowie SPÖ-Chef Christian Kern das Wort. Der Altkanzler macht überhaupt eine Art 1.-Mai-Marathon. Schon vor dem eigentlichen „Tag der Arbeit“ ist er bei Mai-Feiern in Amstetten, Wiener Neustadt und Weyer zu Gast.

Die Schlusskundgebungen der Wiener SPÖ sind ab 10.40 Uhr im Live-Stream zu sehen

Fackelzug der SPÖ-Jugend am Vorabend

Der traditionelle Fackelzug der Sozialistischen Jugend Wien am Vorabend der Mai-Feiern stand heuer unter dem Motto „Wien wehrt sich!“. Gemeint ist damit die Politik der Bundesregierung - kritisiert werden etwa Kürzungen beim Arbeitsmarkt-Service und im Bereich Integration und Steuererleichterungen für Konzerne.

Kurz besucht Pflegekräfte in Ottakring

Wie stets bemühen sich die anderen Parteien, auch einen Teil der Mai-Aufmerksamkeit für sich zu lukrieren. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) würdigt die Arbeit der Pflegekräfte, indem er eine Pflegeeinrichtung in Wien-Ottakring besucht. Die FPÖ trifft sich wie meist in den vergangenen Jahren in einem Festzelt am Urfahraner Markt in Linz zu einer Mai-Feier, zu der Parteichef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache ebenso erwartet wird wie der oberösterreichische Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner.

Die NEOS wiederum bleiben in ihrer näheren Heimat, nämlich in Wien-Neubau. Bei einer Veranstaltung im Impact Hub macht man den „Tag der Arbeit“ zum „Tag der Bildung“. Parteichef Matthias Strolz holt sich da „Whatchado“-Gründer Ali Mahlodji zur Seite. Keine Veranstaltungen zum 1. Mai gibt es von der Liste Pilz, die Grünen begehen wie stets den „Tag der Arbeitslosen“ - mehr dazu in Aktionen am „Tag der Arbeitslosigkeit“.