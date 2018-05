Fahndungserfolg nach tödlicher Schlägerei

Die Polizei hat am Mittwoch den mutmaßlichen Haupttäter bei einer tödlichen Schlägerei im Vorjahr in der Brigittenau festgenommen. Ein zweiter Verdächtiger ist bereits in Haft. Die Suche nach einem dritten Verdächtigen läuft.

In der Nacht auf 24. November waren die Männer in einem Lokal in der Othmargasse in Streit geraten. Die Auseinandersetzung verlagerte sich vor das Lokal. Ein 47-Jähriger stürzte zu Boden und schlug mit dem Kopf auf. Als die Polizei beim Cafe eintraf, waren die Täter bereits geflohen - mehr dazu in 47-Jähriger nach Streit im Koma: Suche nach Täter.

Der Verletzte lehnte eine medizinische Behandlung zuerst ab, ließ sich dann aber später ärztlich versorgen. Am 30. November wurde er wegen gesteigerten Hirndrucks aufgrund eines geplatzten Blutgefäßes notoperiert. Seither befand er sich im Koma und verstarb schließlich Ende März - mehr dazu in Streit vor Lokal: Mann verstorben.

Zwei von drei Gesuchten festgenommen

Die Polizei hatte mithilfe von Fotos aus einer Überwachungskamera des Lokals nach insgesamt drei Männern gesucht. Nach einem Hinweis auf am 16. April veröffentlichte Bilder nahmen Ermittler des Landeskriminalamts Wien einen 47-jährigen Beschuldigten fest. Die weiteren Erhebungen führten dann zu dem 23-Jährigen, der nun Anfang Mai festgenommen wurde. Bei den Verdächtigen soll es sich um rumänische oder serbische Staatsbürger handeln.