Uber-Fahrer klagen über Taxler-Übergriffe

Der Streit zwischen Taxis und Uber in Wien geht weiter - und wird zunehmend gewalttätiger. So klagen mehrere Fahrer, die für den US-amerikanischen Fahrdienstvermittler fahren, über Attacken durch Taxifahrer.

Eingeschlagene Autofenster-Scheiben, Verfolgungen durch andere Taxifahrer und persönliche Bedrohungen - mit diesen Methoden versuchen Taxifahrer laut Uber derzeit jene Fahrer von Mietwagenfirmen einzuschüchtern, die für den Fahrtendienst fahren. In einer schriftlichen Stellungnahme sichert das Unternehmen den betroffenen Fahrern Unterstützung zu: „Wir werden unser Bestes tun, um die betroffenen Fahrer zu unterstützen“, so eine Uber-Sprecherin.

Langer Streit zwischen Taxi und Uber

Hintergrund für den Streit zwischen Taxlern und Uber ist die Klage der Taxi-Funkzentrale 40100 gegen das US-Unternehmen. Denn Uber hat mit der bisherigen Praxis offenbar gegen das Wiener Taxi- und Mietwagengesetz verstoßen. Eine einstweilige Verfügung hat vergangene Woche eine kurze Auszeit für Uber bedeutet. Mittlerweile ist der Fahrdienstvermittler wieder unterwegs - nun laut Uber mit legalen Rahmenbedinungen - mehr dazu in Uber nimmt Betrieb in Wien wieder auf.

Doch weitere Klagen sind durchaus möglich. Die Wiener Wirtschaftskammer und die Taxifunkzentrale 40100 schließen solche zumindest nicht aus. Man habe zunächst versucht, sich außergerichtlich zu einigen und daher vor einem Monat eine Unterlassungserklärung an das Unternehmen geschickt. Diese beziehe sich unter anderem darauf, dass es einen Standort in Österreich geben müsse und Steuern gezahlt werden müssten, „was de facto nicht passiert“, so eine Sprecherin der Kammer Anfang der Woche. Die Unterlassungserklärung ist am Montag ausgelaufen - mehr dazu in Weitere Klagen gegen Uber möglich.

