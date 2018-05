Mehlwürmereis am Naschmarkt

Am Wiener Naschmarkt kann man sich nun seinen Proteinkick für heiße Tage holen. Beim ersten Insekten-Pop-up-Imbiss am Freitag und Samstag wird fruchtiges Erdbeereis mit karamellisierten Mehlwürmern angeboten.

Zirp Insects präsentiert gemeinsam mit dem kreativen Eissalon „Schelato“ ein Insekteneis. „Wir lieben Eis, also haben wir unsere Kollegen von ‚Schelato‘ einfach gefragt, ob sie uns etwas Delikates kreieren wollen“, sagte Zirp-Gründer Christoph Thomann. „Wir wollen den Menschen zeigen, dass Insekten richtig gut schmecken und sehr vielfältig zubereitet werden können.“

Schelato

Insekten-Tapas vom Haubenkoch

Deshalb können Interessierte nicht nur das Insekteneis kosten, sondern auch andere Snacks mit Mehlwürmern, Heuschrecken sowie Heimchen (Grillen). Haubenkoch Sebastian Müller wird eine Auswahl an unterschiedlichen Tapas-Gerichten im Street Food Style anbieten: Wurmpesto mit Wildkräutern, einen Zirp-Eintopf, Karamellheimchen auf Blattsalat sowie in Salz gebackene Wanderheuschrecken mit Erdäpfel und Dip. Nachdem am Sonntag Muttertag ist, bekommt jeder, der seine Mama mitbringt, eine kleine Kostprobe.

Seit April bietet der Naschmarkt einen eigenen Mottomarkt. Von 11. bis 12. Mai steht er ganz im Zeichen des Muttertags. Bis Oktober soll jeden Monat ein Markt zu einem anderen Motto stattfinden - mehr dazu in Naschmarkt mit monatlichen Mottos.