Biker schützen missbrauchte Kinder

Kinder, die Opfer von Gewalt oder Missbrauch geworden sind, bekommen auch in Österreich Schutz von der internationalen Organisation „Bikers against child abuse“ (BACA). Die Motorradfahrer hatten nun ihren Einsatz in Wien.

Den ersten Einsatz als Beschützer bei Gericht hatten die Biker für ein 14-jähriges Mädchen am Landesgericht. Die Jugendliche soll von ihrem Vater missbraucht worden sein. Am Montag hatte sie vor Gericht ausgesagt. Die Motorradfahrerinnen und -fahrer schützten sie dabei schon auf dem Weg in den Gerichtssaal vor möglichen unangenehmen Situationen.

„Wir bilden immer einen Kreis um sie und stärken sie, dass sie ihre Aussage machen kann“, sagte Robert W. „Spirit“, Vizepräsident von BACA Vindobona, gegenüber „Wien heute“. Der Vereinspräsident ergänzte noch: „Hier ist es ganz besonders wichtig, dass wir dem Mädchen Kraft geben, sie aber auch schützen, dass sie dem Angeklagten nicht begegnet.“

„Hindernis, dass der Täter nicht zum Opfer kann“

Die Organisation „BACA“ arbeitet mit Behörden und Kinderschutzorganisationen zusammen. Tätig werden die Biker aber erst, wenn sie von einem Erziehungsberechtigten um Hilfe gebeten werden und auch das Opfer diese Hilfe annehmen möchte. „Wir haben nicht nur eigene Regeln, sondern dem Land entsprechend gibt es auch eigene Regeln, an die wir uns ganz genau halten, also ‚BACA‘ lehnt jegliche Gewalt ab“, so der Wiener Obmann „TomTom“.

So machen die Biker von BACA auf Anfrage auch die Mauer, wenn sich ein Weggewiesener nicht an das Betretungsverbot halten will. „Wo wir eben vor dem Haus stehen. Die ganze Nacht, die ganze Woche, auch das ganze Jahr, wenn es sein muss. Hier bilden wir das Hindernis, dass der Täter nicht zum Opfer kann“, so der Obmann. Derzeit hat „BACA“ in Wien rund 20 Mitglieder, die sich gegen Gewalt an Kindern aktiv engagieren. Jeder könne den Verein als Mitglied unterstützen, Motorradfahren sei dabei keine Bedingung.

