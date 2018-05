Defekter Bus beschädigt zwölf Pkws

Zwölf Pkws sind in Wien-Liesing durch einen defekten Bus in- und übereinandergeschoben und dadurch schwer beschädigt worden. Laut Busfahrer gab es einen technischen Defekt. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen am Einsatzort.

In dem Reisebus befanden sich keine Fahrgäste. Laut Feuerwehr wollte der Buslenker den Bus ausparken, als nach Angaben des Busfahrers ein technischer Defekt auftragt. Der Bus fuhr demnach selbstständig los und rammte zwölf in der Carlbergergasse geparkte Pkw. Nach etwa 150 Meter konnte der Lenker das Fahrzeug stoppen.

Sechs Feuerwehrautos am Einsatzort

Der defekte Bus wurde von der Feuerwehr auf einen Parkplatz geschleppt. Ein Pkw musste mit dem Abschleppfahrzeug der Feuerwehr von der Motorhaube eines anderen Autos gehoben werden. Die restlichen, zum Teil erheblich beschädigten Autos wurden von den Feuerwehrleuten mit Wagenhebern und Transportrollern auf den Parkstreifen zurückgestellt. Die genaue Unfallursache wird untersucht.