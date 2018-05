Polizeiopfer fordert höhere Entschädigung

Zwölf Jahre nach der Folter durch WEGA-Polizisten ist die Causa rund um Bakary Jassey noch immer nicht abgeschlossen. Die Entschädigung der Republik sei zu wenig, sagen seine Anwälte. Heute geht die Verhandlung in die nächste Runde.

Zweimal ist die Verhandlung bereits verschoben worden, weil es Bakary Jassey damals so schlecht geht, dass er ins Spital musste - mehr dazu in Polizeiopfer in Spitalsbehandlung. Laut einem neuen Gutachten leidet er an Angstzuständen und einer posttraumatischen Belastungsstörung.

Monatliche Rente gefordert

Es kann sein, dass er sich davon nie wieder erholt, so der Gutachter. Deshalb fordern seine Anwälte nun eine höhere Entschädigung als die bisherigen 110.000 Euro - und eine monatliche Rente für den Mann. Damit blitzten sie vor Gericht zunächst ab, das Urteil wird aber aufgehoben.

ORF

Heute muss das Landesgericht für Zivilrechtssachen endgültig klären, welche Entschädigung dem heute 44-Jährigen zusteht. In die Entscheidung soll das neue Gutachten einfließen, außerdem sind zwei Zeugen geladen. Die Verhandlung ist nur für einen Tag anberaumt - es könnte also noch am Freitag eine Entscheidung geben.

