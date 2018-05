Frau auf offener Straße erstochen

Eine Frau ist am Sonntag bei einer Messerattacke in der Leebgasse in Favoriten getötet worden. Beim Opfer handelt es sich um eine 59-jährige Frau. Ihr 67-jähriger Mann wurde als dringend tatverdächtig festgenommen.

Gegen Mittag dürfte es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein. Was genau zwischen den beiden Eheleuten - die laut Polizei in Scheidung lebten - vorgefallen ist, ist noch unklar. Polizeisprecher Daniel Fürst bestätigte, dass der Mann auf offener Straße mehrfach auf die Frau eingestochen habe. Die gerufenen Einsatzkräfte sollen zunächst noch versucht haben, die Frau zu reanimieren. Die Frau erlag jedoch den schweren Verletzungen.

Tatverdächtiger in Haft

Der mutmaßliche Täter befindet sich bereits in Haft. Zeugen hatten direkt nach der Tat die Verfolgung aufgenommen, den Mann zu fassen bekommen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Der Mann habe bei seiner Festnahme keinen Widerstand geleistet, sagte Fürst. Die Tatwaffe konnte sichergestellt werden. Ein Motiv ist derzeit noch nicht bekannt.

Augenzeugenberichte, wonach der mutmaßliche Täter und die Frau aus dem Wohnhaus in der Leebgasse gestürmt seien, konnte Fürst vorerst nicht bestätigen. Die Zeugen wurden erstbefragt, müssen jetzt aber noch einvernommen werden. Auch die Einvernahme des Ehemanns soll noch am Sonntag beginnen.