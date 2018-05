Wie aus einem Dino-Zahn ein Edelstein wird

Das Naturhistorische Museum stellt einen Edelstein aus, der in einem chemischen Verfahren aus dem Zahn eines T-Rex angefertigt worden ist. Grundsätzlich wäre es sogar möglich, aus Dino-Kot Edelsteine zu fabrizieren.

Die Edelsteinmanufaktur Mevisto bringt organisches Material aller Art zum Funkeln. Aus Haaren, Nabelschnurresten und auch verstorbenen Haustieren fertigt sie Edelsteine an. Nun hat sich die Manufaktur an einem Exponat aus dem Mesozoikum probiert: an Zahnfragment eines Tyrannosaurus Rex. Bis Ende des Jahres stellt das Naturhistorische Museum den Dino-Zahn-Rubin aus - möglicherweise auch länger.

Stein soll bis zu 100.000 Euro wert sein

Und so hat Mevisto das Juwel erzeugt: Der Dino-Zahn wird bei einem chemischen Verfahren in seine Einzelteile aufgespalten. Dafür liegt er ungefähr zwei Wochen in einem chemischen Bad. Die Einzelteile werden dann mit Aluminiumoxid vermengt. Aluminiumoxid ist der Grundbaustein eines Rubins. Das Gemisch aus Zahnteilen und Aluminiumoxid wird bei über 2.200 Grad Celsius zu einem Kristall verschmolzen. Der Kristall muss dann nur noch sorgfältig zu einem Edelstein geschliffen werden.

„Das ist sehr heikel, so einen Zahn bekommt man nur schwer“, sagt Daniela Reiter von Mevisto. Der 15-karätige Edelstein soll einen Wert zwischen 50.000 und 100.000 Euro haben. Aber ist es nicht schade um den Millionen Jahre alten T-Rex-Zahn? Mathias Harzhauser, Leiter der Geologisch-Paläontologischen Abteilung im Naturhistorischen Museum, beruhigt: „Das Fragment ist nicht sonderlich gut erhalten. Es gibt relativ viele solcher Fragmente, also der Wissenschaft entgeht dadurch nichts. Ich weine nicht um den Zahn.“

Echtheit des Zahns wurde nachgewiesen

Das Fragment maß rund vier Zentimeter. Große T-Rex-Zähne sind 30 Zentimeter lang und mehrere Tausende Euro wert. „Ein kleines Fragment bekommt man um einige zehn Euro. Ein vollständiges T-Rex-Skelett hat bei einer Auktion im Vorjahr über acht Millionen Dollar gekostet“, berichtet Harzhauser.

Mevisto hatte sich an das Naturhistorische Museum gewandt, damit dieses die Echtheit des Exemplars bestätigt. Und Harzhauser versichert: „Er ist echt.“ Der Zahn habe die typische Krümmung, erinnere an ein Steakmesser: „Das ist wichtig, um Beute zu zerreißen und das Fleisch zu schneiden.“

Edelstein aus Dino-Kot?

Grundsätzlich könnte man aus allen Teilen eines Dinosauriers einen Edelstein anfertigen, erklärt Harzhauser. Dazu gehören nicht nur Zähne und Knochen: Der Tyrannosaurus war dazumal ein äußerst gefräßiger Erdenbewohner. „Man findet vom T-Rex viele Kothaufen, mit bis zu 50 Zentimeter Durchmesser. Die könnte man sicher auch synthetisch verarbeiten.“

