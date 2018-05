„Star Wars“-Komponist dirigiert Philharmoniker

Der legendäre Filmkomponist John Williams, spätestens seit seinen Melodien für die „Star Wars“-Saga eine Ikone seiner Zunft, dirigiert am 3. und 4. November die Wiener Philharmoniker im Musikverein.

Der 86-jährige Amerikaner präsentiert Ausschnitte aus Werken wie „Indiana Jones“, „E.T.“ - und natürlich aus „Star Wars“. Er komponiert seit über fünfzig Jahren die Musik für die Blockbuster Hollywoods. Williams ist vierfacher Golden-Globe-, fünffacher Oscar- und 24-facher Grammy-Preisträger. Mit 51 Oscar-Nominierungen liegt er damit an zweiter Stelle hinter Walt Disney.

APA/Hans Punz

Harry Potter beim Sommernachtskonzert

Legendär ist seine Zusammenarbeit mit den Regisseuren Steven Spielberg und George Lucas, deren Filme nicht zuletzt durch Williams‘ unverkennbare Musik Kultstatus erlangten. Seine Musik wird durchaus häufig in Wien gespielt. Zuletzt spielten die Philharmoniker unter der Leitung von Dirigent Christoph Eschenbach Musik aus Harry Potter während des letztjährigen Sommernachtskonzerts - mehr dazu in 90.000 bei Sommernachtskonzert.

Seit zehn Jahren holt außerdem bereits die Gala „Hollywood in Vienna“ berühmte Filmmusik nach Wien. Darüber hinaus wird jährlich der „Max Steiner Film Music Achievement Award“ vergeben. Dieses Jahr geht der Preis an den Komponist von „König der Löwen“ und „Batman“, Hans Zimmer - mehr dazu in „Batman“-Komponist Stargast bei Filmmusik-Gala.

