Nächster Publikumsliebling in Schönbrunn tot

Nach dem Tod des berühmten Orang-Utan-Weibchens „Nonja“ muss der Tiergarten Schönbrunn erneut Abschied von einem Publikumsliebling nehmen: Das Koala-Weibchen „Mirra Li“ war mit 18 Jahren bereits ein „Methusalem“ ihrer Art.

„Mirra Li“ sei in der Nacht auf Donnerstag „friedlich entschlafen“, teilte der Zoo mit. Das Tier wurde am 24. Februar 2000 im Zoo von Houston im US-Staat Texas geboren. Durchschnittlich haben Koalas eine Lebenserwartung von zwölf bis 15 Jahren. „‚Mirra Li‘ ist ein Teil unserer Tiergarten-Geschichte“, sagte Zoodirektorin Dagmar Schratter. „Als wir vor 16 Jahren das Koala-Haus eröffnet haben, ist ‚Mirra Li‘ bereits bei uns eingezogen.“

Tiergarten Schönbrunn/Daniel Zupanc

Koalas sind Einzelgänger und kommen nur zur Paarungszeit zusammen. In Schönbrunn bewohnte „Mirra Li“ eine eigene Anlage mit Sichtkontakt zum Männchen „Wirri Wirri“. Der Tiergarten wird sich nun erneut um ein Weibchen bemühen.

Nonja musste eingeschläfert werden

Erst am Dienstag war der Tod des Orang-Utan-Weibchens „Nonja“ bekanntgegeben worden, das für seine Malerei bekannt war. Das 1976 im Zoo geborene Tier litt an Nierenschwäche, die sich zuletzt stark verschlechtert hatte, worauf es eingeschläfert wurde - mehr dazu in Orang-Utan-Weibchen Nonja ist tot.

Link: