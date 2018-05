Siebenjährige erstochen: Bursch in Linz

Jener 16-Jährige, der Mitte Mai in einem Gemeindebau in Döbling ein sieben Jahre altes Mädchen erstochen haben soll, ist von Wien nach Linz überstellt worden worden. Er wird dort im Kepler-Universitätsklinikum beobachtet.

Der Jugendliche ist nach Linz verlegt worden, berichten mehrere Medien. Aus der Justiz wurde das zunächst bestätigt, offiziell gibt es aber eine „Auskunftssperre“. Laut „Kronen Zeitung“ wird der Tatverdächtige in Linz auf der forensischen Abteilung von Ärzten untersucht.

Ein zweiter Grund für die Verlegung soll auch die Zunahme der Bedrohungen gegen den Jugendlichen in der Justizanstalt Josefstadt gewesen sein. Es soll sogar ein Kopfgeld auf ihn ausgesetzt worden sein. „Umso größer sind jetzt auch in Linz die Aufregung und die Sorge um die Sicherheit des ‚Neuzugangs‘, der rund um die Uhr unter fachärztlicher Beobachtung steht und regelmäßig Besuch von dem Wiener Psychiater Peter Hofmann erhält“, berichteten die „Oberösterreichischen Nachrichten“.

„Allgemeine Wut“ als Motiv

Mehr als zwei Tage hatten Kriminalbeamte seit dem Auffinden der Leiche der siebenjährigen Volksschülerin am 12. Mai im Dittes-Hof nach Spuren gesucht, bis Spürhunde vor der Wohnung anschlugen, in der der 16-Jährige mit seinen Eltern und seinem zwei Jahre jüngeren Bruder wohnte. Die Tiere hatten verdächtige Blutspuren erschnüffelt, die nicht ausreichend gesäubert worden waren - mehr dazu in Mord an Siebenjähriger: Verdächtiger in U-Haft.

Der Bursch, der mit zwei Jahren von Tschetschenien nach Wien gekommen war, gestand gegenüber der Polizei, das Mädchen erstochen zu haben. „Er hat angegeben, dass sich bei ihm in der vergangenen Woche eine allgemeine Wut aufgebaut hat“, sagte der stellvertretende Ermittlungsleiter des Wiener Landeskriminalamts (LKA), Gerhard Haimeder. Näher definiert habe er das nicht.

Gegen Eltern wird nicht ermittelt

Gegen die Eltern des 16-Jährigen wird von der Staatsanwaltschaft nicht ermittelt. „Die Eltern werden nicht als Beschuldigte geführt“, teilte die Sprecherin der Wiener Anklagebehörde, Nina Bussek mit. Selbst wenn sie dem Sohn bei dessen Nachtatverhalten - etwa in Form von Putzen - geholfen hätten, wäre das vermutlich straffrei. Begünstigung (§ 299 StGB) wird bei Angehörigen nicht bestraft - mehr dazu in Keine Ermittlungen gegen Eltern des 16-Jährigen.

