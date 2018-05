Angelobung Ludwigs als Landeshauptmann

Seit Donnerstag ist er Wiener Bürgermeister und bald auch offiziell Landeschef: Michael Ludwig (SPÖ) wird am heutigen Dienstag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen als neuer Landeshauptmann von Wien angelobt.

TVthek-Hinweis: Die Angelobung wird live um 13.00 Uhr in der ORF-TVthek übertragen.

Der Akt findet um 13.00 Uhr in der Präsidentschaftskanzlei statt, wie deren Pressebüro am Montag per Aussendung bekannt gab. Ludwig war am vergangenen Donnerstag mit 56 von 100 Stimmen im Gemeinderat zum Bürgermeister der Stadt Wien gewählt worden. Er erhielt damit zwei Stimmen mehr, als die rot-grüne Rathauskoalition hat - mehr dazu in Angelobung Ludwigs als Landeshauptmann.

APA/Georg Hochmuth

Mit der Angelobung ist die Übergabe des Bürgermeister-Amts von Michael Häupl an Nachfolger Michael Ludwig vollends abgeschlossen. Bereits am vergangenen Freitag hatte es im Rathaus die symbolische Schlüsselübergabe gegeben - mehr dazu in Schlüsselübergabe an neuen Bürgermeister.

