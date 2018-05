Citymaut für Bund „rechtlich unzulässig“

Der Vorstoß von Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) für eine Citymaut für Einpendler nach Wien stößt beim Bund auf Ablehnung. Die Einführung wäre „in mehrfacher Hinsicht rechtlich unzulässig“, heißt es vom Finanzministerium.

Eine derartige Gebühr würde eine „klare Ungleichbehandlung“ zwischen Wienern und Niederösterreichern bzw. Burgenländern bedeuten. Europarechtlich würde es sich wiederum um eine Benachteiligung von Unternehmen, die keine Geschäfte in Wien haben, handeln. „Darüber hinaus sind Mauten mit Ermächtigung im Finanzausgleichsgesetz zulässig“, betonte das ÖVP-Ministerium in einer schriftlichen Aussendung am Dienstag.

ÖVP-FPÖ: „Belastung für arbeitende Menschen“

APA/Georg Hochmuth

Abseits rechtlicher Bedenken hält die Bundesregierung auch politisch nicht viel von der Citymaut-Idee. Denn diese widerspreche dem von ÖVP-FPÖ ausgerufenen Ziel der Senkung der Abgabenquote in Richtung 40 Prozent und bedeute eine Belastung für arbeitende Menschen.

Vassilakou hatte am Montag vorgeschlagen, den Pendlerverkehr mithilfe einer noch nicht näher bezifferten Einfahrtsgebühr drosseln zu wollen. Diese soll bei der Stadtgrenze zu bestimmten Zeiten - etwa von 6.00 bis 10.00 Uhr - eingehoben werden - mehr dazu in SPÖ bei Citymaut gesprächsbereit

Laut Wiens grüner Vizebürgermeisterin benötige die von Rot-Grün geplante Reduktion des Autoverkehrs einen weiteren „großen Wurf“. Die Einnahmen sollen in den Öffi-Ausbau fließen. Der Koalitionspartner SPÖ zeigte sich gesprächsbereit, Opposition und Land Niederösterreich stehen der Idee ablehnend gegenüber.