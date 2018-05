Bluttat in Wieden: Mann hatte Betretungsverbot

Der Mann, der gestern auf der Wieden auf der Straße zuerst eine Frau und dann sich selbst erschossen haben soll, hatte ein Betretungsverbot der Wohnung der Frau. Die Waffe hatte er illegal besessen.

Das Motiv wird mit dem Ende der Beziehung und Eifersucht des Mannes in Zusammenhang gebracht. Die Partnerschaft dürfte nach bisherigen Ermittlungen nicht allzu lange bestanden und von der Frau beendet worden sein. Eine folgenreiche Auseinandersetzung gab es wenige Wochen vor der Tat: Am 9. Mai wurde der 38-jährige Serbe wegen schwerer Nötigung angezeigt. Opfer sei die Ex-Partnerin gewesen, die er mündlich mit dem Umbringen bedroht haben soll, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst.

Der Mann wurde mit einem Betretungsverbot für die Wohnung der 35-Jährigen belegt, das auch polizeilich überprüft wurde. Allerdings war das Verbot schon wieder ausgelaufen: „Jedes Opfer hat zwei Wochen nach Verhängung eines Betretungsverbots die Möglichkeit, bei Gericht eine einstweilige Verfügung zu beantragen. Das ist in diesem Fall nicht passiert“, erläuterte Fürst.

Aufrechtes Waffenverbot gegen Mann

Nach der Auseinandersetzung am 9. Mai wurde auch ein Waffenverbot gegen den Mann ausgesprochen. Die Pistole, mit der er die 35-Jährige erschossen haben soll, besaß er illegal. Sie sollte am Mittwoch näher untersucht werden. Die Obduktionen sollten am Mittwoch stattfinden, gab die Polizei bekannt. Die Frau hinterlässt einen minderjährigen Sohn.

Mehrmals auf Frau geschossen

Den Zeugenberichten zufolge gab der Mann gegen 10.20 Uhr in der Rienößlgasse mehrere Schüsse auf die Frau ab, ehe er die Waffe gegen sich selbst richtete. Zwei Zeugen alarmierten die Polizei, diese wiederum die Rettung. Für die beiden Personen kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die Schusswaffe wurde von der Polizei sichergestellt - mehr dazu in Mann tötet Frau und sich selbst auf Straße.