Tafelhaus am Großmarkt in Platznot

Vor fast genau einem Jahr gegründet hat sich das Tafelhaus am Wiener Großmarkt in Inzersdorf erfolgreicher entwickelt als erwartet. Der Erfolg macht jetzt mehr Platz und mehr Helfer notwendig.

Als das 150 Quadratmeter große Sammel- und Verteilzentrum im Vorjahr eröffnet wurde, war das Ziel, in sechs Monaten bis zu 30 Tonnen völlig intakte Lebensmittel vor dem Abfall zu retten und sie an rund 20.000 Armutsbetroffene in 117 Sozialeinrichtungen weiterzugeben. Tatsächlich aber sind 120 Tonnen Lebensmittel abgegeben worden, heißt es nun von der städtischen Umweltschutzabteilung MA22.

Größeres Tafelhaus und mehr Mitarbeiter gesucht

Der Sozialverein Wiener Tafel betreibt das Tafelhaus, das mit Förderungen der Stadt Wien und mit Spenden finanziert wurde. Bis zu 50 ehrenamtliche Mitglieder sind allein im Tafelhaus damit beschäftigt, Obst und Gemüse zu sortieren, zu lagern und für den Transport herzurichten. Doch diese Zahl an Mitarbeitern und die 150 Quadratmeter des Tafelhauses reichen nicht mehr aus. Man stoße an Kapazitätsgrenzen.

Ein neues Lager mit Kühlhaus wird benötigt. Es soll eine Größe von 700 bis 1.000 Quadratmetern haben und auf dem Gelände des Großgrünmarkts oder in der Nachbarschaft gelegen sein, so Markus Hübl von der Wiener Tafel. Keine einfache Sache, denn derartige Immobilien sind laut Hübl in der Gegend natürlich sehr begehrt. Er hofft aber auf Spender oder Unternehmer, die hier helfend zur Seite stehen.

Die bisher 50 Mitarbeiter reichen für das angestrebte größere Tafelhaus natürlich nicht mehr aus. Hier hofft Hübl darauf, dass sich zahlreiche ehrenamtliche Helfer melden. Nicht unerwähnt lässt er in diesem Zusammenhang die Chance, einen „abenteuerlichen“ Einblick in das Geschehen am Großgrünmarkt zu erhalten.

Lebensmittel für Armutsbetroffene

Tausende Tonnen guter Lebensmittel landen jährlich im Müll. Gleichzeitig leben unzählige Menschen in Armut. 2016 wurden von der Wiener Tafel mehr als 500 Tonnen Lebensmittel vor dem Müll gerettet und gespendet. 19.000 Armutsbetroffene in 117 Sozialeinrichtungen wurden versorgt - mehr dazu in Wiener Tafel will „Auslieferung verdoppeln“.

