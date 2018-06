800 Soldaten schützen Putin bei Wien-Besuch

Das Bundesheer verstärkt anlässlich des Arbeitsbesuches von Russlands Präsident Wladimir Putin am Dienstag in Wien die österreichische Luftraumsicherung. Insgesamt schützen mehr als 800 Soldaten Putin.

Über Teilen Wiens, Niederösterreichs und des Burgenlands werde ein Flugbeschränkungsgebiet errichtet, teilte das Verteidigungsministerium mit. Eingesetzt würden außerdem 17 Militärluftfahrzeuge - zehn Flugzeuge und sieben Hubschrauber. Es würden vor allem Patrouillenflüge zur Überwachung des Luftraumes und Flüge zur Identifizierung von Luftraumverletzungen durchgeführt. Deswegen könne es ein erhöhtes Flugaufkommen geben, teilte das Ministerium mit und bat die Bevölkerung um Verständnis.

APA/EPA/YOAN VALAT

Erster EU-Besuch seit Wiederwahl

Der Arbeitsbesuch Putins am Dienstag ist der erste des russischen Staatsoberhaupts in einem EU-Staat seit seiner Wiederwahl im März - er war seitdem nur in der Türkei. Es ist auch die erste Auslandsreise in den Westen seit der Affäre Skripal. Großbritannien macht Moskau für den Giftanschlag auf den russischen Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter verantwortlich.

Putin war schon fünfmal offiziell in Österreich. Der erste Besuch fand im Februar 2001 statt - bei seinem letzten Besuch in Wien im Juni 2014 stand die Unterzeichnung des „South Stream“-Vertrags zwischen OMV und Gasprom im Mittelpunkt, aber auch viele Proteste - mehr dazu in Putin-Proteste ohne Zwischenfälle.

Einladung durch Van der Bellen

Putin komme dieses Mal auf Einladung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, wie die russische Botschaft betonte. Ein Schwerpunkt sei dabei der 50. Jahrestag des Beginns der Erdgaslieferungen aus der UdSSR nach Europa. Mit Van der Bellen sind ein Vieraugen- und ein Arbeitsgespräch geplant, teilte die Präsidentschaftskanzlei mit - mehr dazu in Putin in Wien: Gas und Kunst im Fokus.

Links: