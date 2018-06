Fernbusterminal: Studie für „Verteilerkreis“

Die Diskussionen rund um den Standort für den geplanten Busterminal gehen weiter. Eine von Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) in Auftrag gegebenen Studie unterstützt nun ihren Wunsch-Standort am Favoritner Verteilerkreis.

Der Favoritner Verteilerkreis oder die Waldmanngründe beim Hauptbahnhof - diese beiden möglichen Fernbusterminal-Standorte sind bezüglich der Schadstoffemissionen untersucht worden. Sowohl was Stickoxide als auch Feinstaub betrifft, schneidet der an der Stadtgrenze liegende „Verteilerkreis“ laut Studie deutlich besser ab.

Im Vergleich zum derzeitigen Standort in Erdberg würde die Belastung auf den Waldmanngründen stark zunehmen. Zudem wären die Busse im Vergleich zu Favoriten nicht unmittelbar bei der Autobahn und müssten durch das Stadtgebiet fahren.

ORF

Bezirk gegen Standort „Verteilerkreis“

Die von der Stadt in Auftrag gegebene Studie stützt damit den Wunsch Vassilakous und der Wirtschaftskammer, den Fernbusterminal in Favoriten zu errichten. Die Wirtschaftskammer hat sogar bereits Visualisierungen erstellt - mehr dazu in Busterminal: Kammer für Verteilerkreis.

Der Bezirk ist jedoch aufgrund der zunehmenden Verkehrsbelastung strikt gegen den Standort in Favoriten. Alle Fraktionen haben sich im Bezirskparlament gegen den Fernbusterminal ausgesprochen - mehr dazu in Favoriten stemmt sich gegen Busterminal. Ob die neue Studie etwas daran ändert, ist unklar. Der Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ) war für eine Stellungnahme vorerst am Dienstag nicht erreichbar.