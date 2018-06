Elisabeth Olischar neue ÖVP-Klubchefin

Gemeinderätin Elisabeth Olischar hat heute Manfred Juraczka als Klubchefin der Wiener ÖVP abgelöst. Die Ablöse zur Halbzeit der Legislaturperiode war schon nach der Wahl 2015 vereinbart worden.

Einen Schwerpunkt ihrer politischen Arbeit hob die studierte Landschaftsplanerin bei ihrer Präsentation ausdrücklich hervor: „Stadtentwicklung liegt mir sehr am Herzen. Es ist das Zukunftsthema.“ Vor allem die Möglichkeiten des „Lebens am Wasser“ seien bisher von der Stadt-SPÖ links liegen gelassen worden.

ÖVP als aktivste Oppositionspartei etablieren

Die Döblingerin ist seit 2006 Mitglied der Jungen ÖVP, nach der Wien-Wahl 2015 zog sie in den Landtag ein. Olischar sprach heute von einer „zweifelsohne sehr spannenden, aber auch herausfordernden Aufgabe“. Sie wolle, so kündigte die neue Klubobfrau an, die ÖVP weiterhin als die „aktivste Oppositionspartei“ etablieren.

APA/Helmut Fohringer

Ihre Wahl in der Klubvollversammlung erfolgte mit „weit über 90 Prozent“, wie Landesparteiobmann Gernot Blümel sagte. Die ÖVP verfügt seit 2015 - wo sie unter die Zehn-Prozent-Marke rutschte - im 100 Sitze umfassenden Stadtparlament nur mehr über sieben Mandatare. Olischar will sich davon nicht beirren lassen: „Nur weil man klein ist, heißt das nicht, dass man nicht laut ist“, versicherte die neue Klubchefin in Anspielung auf ihre eigene Körpergröße.

