10 Jahr-Jubliäum für Ute Bock-Cup

„10 years and still kicking“ lautet das Motto für den diesjährigen Ute Bock-Cup, der am Sonntag auf dem Sportklubplatz ausgetragen wird. Es ist das erste Turnier seit dem Tod von Ute Bock Anfang des Jahres.

Kicken für den guten Zweck, das steht auch bei der Jubiläumsausgabe des Benefiz Fußballturniers in diesem Jahr wieder im Mittelpunkt. „Nach dem traurigen Tod von Frau Ute Bock zu Jahresbeginn ist es umso wichtiger, ihre Ideen und Ziele weiterzutragen“, heißt es von den Veranstaltern auf der Homepage. Die Flüchtlingshelferin war im Januar nach kurzer, schwerer Krankheit verstorben - mehr dazu in Ute Bock ist tot und Tausende bei Lichtermeer für Ute Bock.

Reinerlös für Flüchtlingsprojekte

Der Reinerlös des ausschließlich durch ehrenamtliche Helfer organisierten Ute Bock Cups kommt Flüchtlingsprojekten zugute. In diesem Jahr geht er zu gleichen Teilen an die „Deserteurs- und Flüchtlingsberatung“, den Verein „Flucht nach Vorn“, sowie „Queer Base“.

Für die Veranstalter ist der Ute Bock Cup nach Verschärfungen in der Flüchtlingspolitik wichtiger denn je: „Die aktuelle Politik betreibt eine Umverteilung nach oben: Während Konzerne sich über Steuergeschenke freuen dürfen, wird am unteren Ende rigoroser Sozialabbau betrieben. Solche Maßnahmen fördern die Spaltung der Gesellschaft“.

Fußball und Party für den guten Zweck

Neben dem Fußballturnier, bei dem 32 Hobbyteams teilnehmen, wird ein musikalisches Rahmenprogramm für Unterhaltung sorgen. Die Bands „Mile Me Deaf“, „Just Friends and Lovers“, „Tankris“, „Monkeys of Earth“ und „Mekongg“ treten auf. Die DJs „Sofie b2b Luna“, „DJ Kaktus“ und „Ebudspenc“ sind an den Plattentellern im Einsatz. Anlässlich des Jubiläums wird es diesmal auch eine CD mit den Songs jener Bands geben, die den Ute Bock-Cup in den vergangenen 10 Jahren begleitet haben.

