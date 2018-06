Ungarischer Politiker: Investition nach Wien-Kritik

Ausgerechnet jener ungarische Ex-Minister, der im März Wien in einem Facebook-Video als „schmutzig, kriminell und unsicher“ bezeichnet hat, macht jetzt Geschäfte mit einem der reichsten Männer Wiens. Es geht um Immobilien.

Der frühere ungarische Kanzleramtsminister Janos Lazar ist laut dem Internetportal „Merce.hu“ in das Unternehmen eines der „reichsten Männer Wiens“ eingestiegen. Es handelt sich demnach um den Industriellen Max Turnauer, einen „der geheimnisvollsten, urkonservativen Milliardäre“ Österreichs.

Einstieg bei Turnauer Luxus-Immobilie

Lazar, der mittlerweile nicht mehr zur ungarischen Regierung gehört, stieg laut „Merce.hu“ mit einem zehn Prozent-Investment in eine Budapester Luxusimmobilie von Turnauer ein. Dabei handle es sich um einen Jugendstil-Palast in der berühmten Budapester Andrassy-Straße, schrieb das Anti-Korruptionsportal „atlatszo.hu“. Die Fäden des Geschäftes würden „zur Habsburg-Lobby“ führen.

Lazar schaffte es in Österreich aufgrund seines umstrittenen Facebook-Videos Anfang März zu Bekanntheit: Der Ex-Politiker behauptete, in dem in der Wiener Favoritenstraße gedrehten Video, „Wien sei schmutzig, unsicher und höchst kriminell, und das nur wegen der Zuwanderer.“ In dem Clip drohte Lazar: Würde die Opposition am 8. April bei den Parlamentswahlen in Ungarn siegen, werde Budapest in 20 Jahren so aussehen wie Wien - mehr dazu in Empörung über ungarisches Minister-Video

Turnauer und Lazar lernten sich bei der Jagd kennen

Max Turnauer und seinen Sohn Stanislaus habe Lazar nach eigener Aussage auf einer Jagd kennengelernt, schrieb das Internetportal „Index.hu“. Nach mehreren Treffen hätte ihm der österreichische Industriemagnat eine Teilhaberschaft angeboten. Da Lazar noch als Abgeordneter im Budapester Parlament sitzt, dürfe er in dem Unternehmen keine aktive Rolle spielen, hatte der Politiker erklärt.

Stanislaus Turnauer ist nicht nur im Immobiliengeschäft umtriebig, sondern auch Aufsichtsrat der Industrieholding Constantia Industries mit Sitz am Opernring. Ob das Portfolio auch bald um Jugendstil-Gebäude in Wien ergänzt wird, ist nicht bekannt.

