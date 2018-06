Neuer Taxi-Protest gegen Uber

Zum zweiten Mal binnen zwei Monaten veranstalten Wiener Taxifahrer heute eine Protestfahrt gegen den Fahrdienstvermittler Uber. Verkehrsminister Hofer lässt wegen des Konflikts eine Gesetzesänderung prüfen.

Um 11.00 Uhr versammeln sich die Taxifahrer auf der Wagramer Straße in der Donaustadt. Im Konvoi geht es dann hupend über den Praterstern zur Ringstraße. Am Maria Theresien-Platz ist dann eine Kundgebung geplant.

Die Kundgebung wird vom Global Taxiverein organisiert. Obmann Irfan Kuna rechnet mit mehr Teilnehmern als bei einer Kundgebung im April, damals hatten rund 1.000 Fahrer mitgemacht - mehr dazu in Rund 1.000 Taxler protestierten gegen Uber.

zurück von weiter

Wirtschaftskammer setzt auf Gipfel

Kuna fordert die Politik auf, endlich Chancengleichheit zwischen Taxi- und Mietwagenfahrern, die mit Uber kooperieren, herzustellen. „Sie scheren sich nicht um Gesetze oder um Beschlüsse von Gerichten, ich weiß nicht, wie lange der Staat da noch zusehen will“, sagte Kuna gegenüber „Radio Wien“.

Die Kundgebung wird von der zuständigen Sparte der Wirtschaftskammer nicht unterstützt. Spartenobmann Davor Sertic sagte: „Man wird auf der Straße keine Lösungen finden. Die Lösungen wird es im Dialog und konstruktiven Arbeiten beim Taxigipfel geben.“ Dieses Taxigipfelgespräch, zu dem auch die Organisatoren der heutigen Kundgebung eingeladen werden, ist für Ende Juni geplant.

Uber zwei Tage eingestellt

Im April wurde der Fahrdienst Uber zwei Tage lang eingestellt. Die Funkzentrale 40100 hatte bei ihrer erfolgreichen Klage gegen Uber am Handelsgericht die „Rückkehrpflicht“ der Mietwagenfahrer ins Treffen geführt - mehr dazu in Uber stellt Fahrten in Wien ein und Weitere Klagen gegen Uber möglich.

Im Frühjahr soll auch der Konflikt zwischen Taxi- und Uber-Fahrern zunehmend gewalttätiger geworden sein. So klagten mehrere Uber-Fahrer über Attacken durch Taxler, ein Uber-Fahrer soll wiederum einen Taxi-Kollegen angefahren haben - mehr dazu in Streit zwischen Taxi- und Uber-Fahrern eskaliert.

Hofer lässt Gesetzesänderung prüfen

Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ) überlegt strengere Regeln für das US-Unternehmen und lässt eine Änderung des Gelegenheitsverkehrsgesetzes prüfen. „Die Rechtslage ist aktuell nicht so eindeutig. Zudem steht der Verdacht im Raum, dass sich Uber nicht an die Spielregeln des Gelegenheitsverkehrsgesetzes hält“, so Hofer.

„Laut Gelegenheitsverkehrsgesetz müssen Ausgangs- und Endpunkt einer Fahrt die Betriebszentrale sein, was bei Uber allerdings nicht der Fall ist“, hieß es in einer Mitteilung von Hofer am Sonntag. Über die Uber-App bekomme der Fahrer laufend seine Fahr-Aufträge.

Obwohl Uber wie ein Taxidienst funktioniere, brauche es im Gegensatz zu Taxi-Unternehmen keinen Gewerbeschein besitzen. Auch die Uber-Fahrer benötigten keinerlei spezielle Kenntnisse für das Gewerbe, so Hofer. Nicht gerade positiv dürfte auch die Arbeitssituation der Uber-Fahrer sein, mutmaßt der Verkehrsminister und bezieht sich dabei auf Medienberichte. Demnach blieben den Lenkern oft nur rund 20 Prozent des Umsatzes als Verdienst übrig.