4.500 singende Kinder in der Stadthalle

In der Wiener Stadthalle treten heute die „Monsterfreunde“ auf. Dabei singen 4.500 Schulkinder gemeinsam mit Lehrkräften und Prominenten auf der Bühne der Halle D. Das Event soll die Kreativität und Lesekompetenz der Kinder fördern.

Zwei Konzerte, 39 Schulen, 4.500 Kinder: Wegen des großen Zuwachses geht das „Monsterfreunde“-Event heuer zum ersten Mal in der Halle D über die Bühne. Für die beiden Konzerte um 13.30 und 18.00 sind laut Veranstalter nur noch Restkarten übrig. Die Kinder haben die Lieder während des Schuljahres mit ihren Lehrkräften sowie professionellen Chorleitern eingeübt.

Monsterfreunde wollen noch größer werden

„Das Monsterfreunde-Projekt soll Kinder unterstützen, sinnerfassendes Lesen zu lernen“, so die Veranstalter. Die Monsterfreunde werden durch sieben Monster symbolisiert. Jedes Monster steht für eine Silbe der Tonleiter. Die regelmäßige Chorarbeit mit den Monsterfreunden soll Stimme, Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit der Kinder fördern. Fast alle teilnehmenden Volksschulen kommen aus Wien.

Veranstaltungshinweis Monsterfreunde, 12. Juni, Wiener Stadthalle (Halle D), um 13.30 und 18.00, Eintritt: 10 bis 25 Euro

2016 hat das Monsterfreunde-Konzert zum ersten Mal stattgefunden. Damals traten noch 750 Kinder auf. Dieser Wert hat sich seitdem versechsfacht. Schulen müssen sich bei den Monsterfreunden selbstständig anmelden, wenn sie am Projekt teilnehmen wollen: „Unser Ziel ist es, dass alle Wiener Schulen und später auch österreichweit alle Schulen mitmachen“, so eine Sprecherin. Erfinder der Monsterfreunde ist der Wiener Chorpädagoge Michael Wagenthaler.

Jazz Gitti und Cesar Sampson als Unterstützer

Beim Konzert werden die kleinen Monsterfreunde diesmal von Wiener Prominenten unterstützt. Zu ihnen zählen die Austro-Pop-Legende Jazz Gitti und Cesar Samspon, der beim Eurovision Songcontest überraschend den dritten Platz belegte. Jazz Gitti wird mit den Kindern das Lied „Willkommen am Bergbauernhof“ singen. „Glückliche Tage im Kindesalter schaffen eine gute Basis, um ein glücklicher erwachsener Mensch zu werden. Deshalb engagiere ich mich“, freut sich Gitti auf das Event.

Weniger zünftig, dafür zur aktuellen Wetterlage passend, geht es bei Cesar Sampson zu. Er wird mit den Kindern „Singender Sand“ performen. „Musik ist die ursprünglichste Sprache, noch bevor man etwas in Worte fassen kann“, meint Sampson. Auch Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) ist überzeugt vom Monsterfreunde-Projekt: „Mit Musik lassen sich sehr viele Dinge spielerisch leicht vermitteln – angefangen von Sprache, Wortschatz und Lesekompetenz, über Wissen bis hin zu guter Laune und Begeisterung.“

ORF-Moderatorin führt durch die Veranstaltung

Moderiert wird die Veranstaltung - wie schon in den beiden vergangenen Jahren - von ORF-Moderatorin und Schauspielerin Christina Karnicnik. Durch die Kindersendung „Miniversum“ wurde Karnicnik in den vergangenen beiden Jahrzehnten einer breiten Öffentlichkeit bekannt. Sie freut sich, „auch dieses Jahr wieder Teil des Monsterfreunde-Universums sein zu dürfen“, so Karnicnik.

