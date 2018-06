Kicken am Dach: Fußballfelder auf Garage

In der Seestadt Aspern entstehen fünf neue Fußballfelder - jedoch nicht am Boden, sondern auf dem Dach eines Parkhauses. Ab nächstem Sommer soll in 15 Metern Höhe direkt neben der U2-Station Seestadt gekickt werden können.

Das Konzept „Kino am Dach“ ist bereits etabliert, in der Seestadt wagt man sich nun an „Kicken am Dach“. Während beim Projekt „Seehub“ in der Hochgarage mehr als 400 Autos parken können, wird oben Fußball gespielt. Insgesamt sind fünf Kunstrasen-Felder auf dem Dach des Parkhauses geplant. Eines für zweimal vier Spieler und vier für zweimal fünf Spieler mit insgesamt 2.100 Quadratmetern Spielfläche. Auch Umkleideräume, Duschen und eine Kantine werden eingerichtet.

new_ages rené reiter KG

Spielfelder in 15 Metern Höhe

Gespielt wird in 15 Metern Höhe - mit Blick auf den See, sagt Investor Paul Broszek im Radio Wien-Interview. Eine Frage, die viele Menschen beschäftigt: Wie funktioniert das mit den Bällen. „Keine Sorge, sie müssen nicht regelmäßig das Gebäude verlassen um die Bälle einzusammeln. Es gibt eine so genannte Fangnetzkonstruktion. Das heißt, jeder Platz ist mit einem so genannten Fangnetz eingezäunt. Somit kann der Ball das Spielfeld nicht verlassen“, erklärt Brozek.

Die Fußballplätze werden seit Mai gebaut. Der Ankick ist in einem Jahr geplant. Dann kann man einen der Plätze buchen. Fußball bleibt nicht der einzige sportliche Aspekt der Hochgarage: Im Keller wird zeitgleich mit den Fußballfeldern ein 3.000 Quadratmeter großer Trampolinpark eröffnet.

