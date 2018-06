Festnahme nach Schüssen aus Fenster

In Wien-Ottakring ist ein 30-Jähriger festgenommen worden, der aus einem Fenster zwei Schüsse abgegeben haben soll. In der Wohnung stellte die Polizei Cannabis und Ecstasy-Tabletten sicher.

Die Polizei wurde am Montagabend von zwei 21-Jährigen alarmiert. Die beiden Männer gaben an, vor einem Haus in der Thalhaimergasse gestanden zu sein, als ein Mann aus einem Fenster schrie und zwei Schüsse abgab.

Schreckschusswaffe und Cannabis gefunden

Ein 30-Jähriger wurde dann in seiner Wohnung festgenommen. Die Polizei stellte eine Schreckschusswaffe mit drei Patronen, einen Schlagring, mehrere mit Cannabiskraut gefüllten Baggies und Gefrierfolien, 32 Cannabispflanzen und 53 Stück Tabletten, vermutlich Ecstasy, sicher. Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Josefstadt gebracht.