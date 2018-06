Faßmann: Klärungsbedarf bei Deutschklassen

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat sich am Vormittag zur Einführung von Deutschförderklassen optimistisch gezeigt. In Wien gebe es an einigen Schulen noch Klärungsbedarf über die räumliche Unterbringung.

In der Bundeshauptstadt gebe es an sechs, sieben oder acht Standorten noch Klärungsbedarf über die räumliche Unterbringung, so Faßmann am Mittwoch. Es habe aber am Dienstag abermals ein „gutes Gespräch“ mit Wien gegeben. „Da werden wir eine Lösung finden.“

Auf Drohungen von Lehrern angesprochen, die die Deutschklassen nicht umsetzen wollen, reagierte Faßmann gelassen und verwies darauf, dass Gesetze einzuhalten sind. Kritik war nicht nur von Lehrern, sondern auch von den Oppositionsparteien im Nationalrat und dem Wiener Stadtschulrat gekommen - mehr dazu in Deutschklassen: Minister hält an Plänen fest und Wien sagt Nein zu Deutschklassen.

APA/Roland Schlager

Antworten für Lehrer-Gewerkschaft

Am Nachmittag trifft Faßmann Pflichtschullehrer-Gewerkschafter Paul Kimberger, diesem will er eine dicke Mappe an „Q&A" (Fragen und Antworten, Anm.) zu den Deutschklassen übergeben, kündigte Faßmann an. Vielleicht ist es mein Naturell, dass ich zu optimistisch bin“, meinte der Minister am Rande des Ministerrats. Er gehe aber davon aus, dass das nächste Schuljahr „gut über die Runden“ gehen wird. Man habe viel gearbeitet - manchmal gebe es aber ideologisch motivierte Vorbehalte.

Diesen möchte der Minister mit Information begegnen. So gebe es für die Deutschförderklassen eine dicke Mappe mit möglichen Fragen und Antworten: „Man muss sie halt lesen“, sieht Faßmann auch eine gewisse Holschuld. Auch abgesehen davon werde man mit Rat und Tat und Service zur Verfügung stehen.

Die Schulbehörden hätten am Mittwoch auch die Stellenplanrichtlinie für das kommende Schuljahr erhalten. Damit werden die Ressourcen des letzten Jahres fortgeschrieben: „Wir setzen auf Kontinuität“, so der Minister.

Erdogan-Briefe gefälscht?

Zu angeblichen Briefen des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan an Wiener Schüler zeigte sich Faßmann skeptisch. „Es tauchen Zweifel auf, ob das nicht Fake-Letter sind“, so Faßmann. Nun sei zu prüfen, ob es sich um reale Schreiben des türkischen Präsidenten handelt. Er habe „das Gefühl“, dass dies eben nicht der Fall ist.

Gegen eine Authentizität der Schreiben spricht etwa ein falsches Logo, hieß es aus dem Bildungsministerium nach einer ersten Analyse der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) gegenüber der APA. In der Türkei adressiere man außerdem mittig und nicht wie den nun aufgetauchten Schreiben linksbündig. Die Briefe gingen an zehn - teils ehemalige - Schülerinnen und Schüler einer neuen Mittelschule in der Donaustadt und ein Gymnasium in Floridsdorf - mehr dazu in Erdogan-Wahlwerbung an Wiener Schulen.