Zehn Drogendealer festgenommen

In Wien hat es am Sonntag zehn Festnahmen wegen Drogenhandels gegeben. Die Polizei führte eine Schwerpunktaktion gegen den Straßenverkauf von Suchtmitteln in den Bezirken Penzing bis Hietzing durch.

Im Rahmen des Einsatzes haben die Beamten des Landeskriminalamtes Wien mehrere Male einen Suchtgiftverkauf, und zwar hauptsächlich in Ottakring in den Bereichen Brunnengasse und Lerchenfeldergürtel, beobachtet. Die mutmaßlichen Dealer handelten mit geringen Mengen an Kokain und Cannabis, so Polizeisprecher Paul Eidenberger.

Zehn Personen sind im Zuge der Schwerpunktaktion gegen den Straßenverkauf von Suchtmitteln festgenommen worden. Ihnen drohen im Fall einer Verurteilung von einigen Monaten bis zu mehreren Jahren Haft.