Wiener Buchgroßhändler Franz Hain pleite

Die traditionsreiche Buchgroßhandelsfirma Dr. Franz Hain Verlagsauslieferungen mit Sitz in Wien sowie die dazugehörige Beck’sche Universitätsbuchhandlung Schottentor sind pleite. Der Umsatz ist zuletzt um 75 Prozent eingebrochen.

1926 als Einzelunternehmen von Franz Hain gegründet, betrieb das Unternehmen einen Großhandel mit Büchern. Neben dem Gassengeschäft wurden auch verschiedene Wiener Universitäten beliefert. Bis Mai 2018 wurde die Beck’sche Universitätsbuchhandlung in der Währingerstraße betrieben. Die Buchhandlung Schottentor wurde bereits im Jänner 2017 geschlossen. Am Dienstag hat das Unternehmen am Handelsgericht Wien nun den Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens gestellt, wie der Gläubigerschutzverband Creditreform am Dienstag mitteilte.

31 Mitarbeiter verlieren den Job

Vom Konkurs sind derzeit 31 Arbeitnehmer betroffen und beim AMS-Frühwarnsystem gemeldet. Weiters gibt es 131 Gläubiger. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf rund 4,2 Millionen Euro. Das Unternehmen soll geschlossen werden.

Die Insolvenzursachen liegen laut Creditreform im stärkeren Vordringen von spezialisierten ausländischen Online-Händlern. Der Umsatz ging zuletzt um 75 Prozent zurück. Allgemein ist zudem - zuletzt durch die Einstellung des Morawa Pressevertrieb - bekannt, dass das Leseverhalten (bei klassischen Printprodukten) in den vergangenen Jahren vor allem aufgrund der Digitalisierung stark zurückgegangen ist.

Digitalisierung als stärkster Konkurrent

Morawa hatte erst vorige Woche mitgeteilt, das Tochterunternehmen Morawa Pressevertrieb, das den Einzelhandel mit Zeitungen und Magazinen beliefert, mit Jahresende 2018 einzustellen. Begründet wurde der Schritt mit „stark rückläufigen Verkäufen von Zeitungen und Zeitschriften im Einzelhandel, welche der immer massiveren Digitalisierung geschuldet sind“. Die Umsätze waren jahrelang zurückgegangen. „Es ist so, dass sich das Geschäft kurz- bis mittelfristig nicht mehr rechnen würde“, sagte Morawa-Geschäftsführer Emmerich Selch.

