Mann warf Ziegel von Dach: Festnahme

Nach einem mehrstündigen Großeinsatz der Polizei ist in Wien-Hernals nun ein 36-Jähriger festgenommen worden. Der Mann war auf das Dach eines Hauses in der Wattgasse geflüchtet und warf Dachziegel auf die Straße und die Einsatzkräfte.

WEGA- und Cobra-Beamte nahmen den Mann kurz nach 9.00 Uhr auf dem Dach des Wohnhauses in der Wattgasse fest. Dabei kam offenbar auch ein Taser zum Einsatz. Danach wurde der Mann in einen Kran der Feuerwehr gehievt, um ihn auf den Boden zu bringen.

Beamte wollten den 36-Jährigen bereits gegen 2.15 Uhr festnehmen. Er wurde wegen zweifachen Raubes, zweifacher Körperverletzung sowie Sachbeschädigung gesucht. Doch der Mann flüchtete durch das Fenster, als sich Polizisten daran machten, die Wohnungstüre gewaltsam zu öffnen, und kletterte auf das Dach des Wohnhauses. Dort verschanzte er sich und warf Ziegel hinab, wie Polizeisprecher Harald Sörös berichtete. „Auf dem Dach schreit er wirre Dinge und hat mit Ziegeln bereits mehrere Autos beschädigt“, sagte Sörös.

Mann wegen Gewaltdelikten gesucht

Auf den umliegenden Dächern hatten sich Beamte der Sondereinheit WEGA positioniert. Sie versuchten, sich auch via Drehleiter dem Mann zu nähern. Der Flüchtige trug Schuhe und Hose, aber keine Oberbekleidung. Der Mann, der sich vor dem Vorfall laut Sörös in psychiatrischer Behandlung befunden hatte und als Drogenkonsument gilt, ließ sich nicht zur Aufgabe überreden. Im vierstöckigen Haus an der Ecke Wattgasse/Rhigasgasse, wo er im ausgebauten Dachgeschoß wohnt, galt er als „problematisch“ im Umgang, wie Sörös unter Berufung auf Bewohner sagte.

Polizist durch Ziegelwurf verletzte

Der 36-Jährige richtete durch das Herabschleudern von Dachziegeln erheblichen Schaden an. So beschädigte er ein Polizeiauto „beträchtlich“, wie Sörös berichtete. Einen Polizisten, einem Mitglied der Verhandlungsgruppe der Landespolizeidirektion Wien, verletzte er durch einen Ziegelwurf am Fuß.

Um die Person bestmöglich, ohne Eigen- oder Fremdgefährdung vom Dach zu bekommen setzten wir auch unseren Hubschrauber in der #Wattgasse ein. Wir verstehen den Unmut, aber hier hat der Einsatz ganz klar Priorität. #Hernals — POLIZEI WIEN (@LPDWien) 21. Juni 2018

Auch Feuerwehr und Rettung waren ausgerückt. Die Feuerwehr war mit 26 Mann, acht Fahrzeugen und je zwei Drehleitern und Teleskopmasten im Einsatz. Auf der Straße war ein Sprungkissen aufgebaut worden. An dem Großeinsatz war auch ein Polizeihubschrauber beteiligt, was zum Teil für Unmut unter den Anrainern sorgte. Der Tatort wurde großräumig abgesperrt, die Route der Buslinie 10A deswegen umgeleitet, wie ein Sprecher der Wiener Linien berichtete.