Komparsen für Palfrader-Serie gesucht

Wer immer schon einen ORF-Mitarbeiter spielen wollte, kann das möglicherweise demnächst bei der neuen Serie „Walking on Sunshine“ mit Robert Palfrader. Am Mittwoch, 27. Juni, findet das Casting statt, gedreht wird noch bis Ende Juli.

Für die Filmarbeiten sucht die Künstleragentur „Vienna People“ jetzt Komparsinnen und Komparsen zwischen 18 und 55 Jahren gesucht. Sie spielen unter anderem ORF-Mitarbeiter, Zuhörer bei einem Vortrag oder Gäste in einer Bar. An ein bis zwei Drehtagen im Juli wird die Serie abgedreht. Bewerbungen sind auch per Mail mit zwei aktuellen Fotos (Porträt und Ganzkörperfoto) möglich.

ORF/Hubert Mican

Castingtermin: Das Casting findet am Mittwoch, 27. Juni zwischen 15.00 und 18.00 Uhr statt. Treffpunkt: „Vienna People“, Mariahilfer Straße 101/24 Bewerbungen sind auch per Mail (bewerbung@viennapeople.at) möglich

Palfrader als Nachrichten-Anchor

Die Serie wird seit Anfang November produziert. Vor der Kamera stehen unter anderem Robert Palfrader, Proschat Madani, Aaron Karl und Miriam Fussenegger, geplant sind zehn 45-minütige Folgen. Das „Dramedy“-Format erzählt von den „Sonnen- und Schattenseiten im Alltag der Wetterredaktion“ eines großen TV-Senders. Für das Drehbuch zeichnete Mischa Zickler verantwortlich, Regie führt Andreas Kopriva („Schnell ermittelt“, „Janus“, „Vier Frauen und ein Todesfall“), die DOR Film produziert.

„Walking on Sunshine“ dreht sich um Otto Cerny-Hohenburg (Palfrader), ein verdienter ehemaliger Nachrichten-Anchor, der nach längerem Krankenstand wieder in den Sendebetrieb aufgenommen werden soll. Platz ist für ihn aber nur in der Wetterredaktion. In weiteren Rollen sind auch Harald Windisch, Selina Graf, Tanja Raunig, Stefanie Dvorak und viele andere vor der Kamera.

