Teilsperre der Brigittenauer Brücke

In der Nacht von heute auf morgen wird die Abfahrt von der Brigittenauer Brücke auf die A22 Richtung Stockerau gesperrt. Erst seit kurzem ist die Abfahrt in die Gegenrichtung wieder frei. Die Sperre dauert bis September.

Für 13 Wochen wird die Abfahrt gesperrt, wieder öffnen soll sie am 21. September. In dieser Zeit werden diese gesamte Auffahrt der Brücke auf die A 22 und der Fahrbahnbelag saniert. Wer dennoch über die Brigittenauer Brücke Richtung Stockerau, Krems oder weiter bis nach Prag fahren will, soll laut Asfinag am besten über die Floridsdorfer Brücke oder Reichsbrücke ausweichen. Vor allem in den ersten Tagen werde das deutlich im Morgenverkehr und noch stärker im Abendverkehr spürbar sein.

Orange Umleitungsschilder

Die Umleitungsschilder sind orange mit der Aufschrift Praha, Brno, Krems. Bis Mitte 2019 werden die Auf- und Abfahrten zur A22, die Pfeiler der Brücken sowie die Fußgängerbrücke zwischen der Donauinsel und dem Donaupark instand gesetzt. Acht Millionen Euro investiert die Asfinag der Aussendung zufolge in die Sanierung der in den 1980er-Jahren errichteten Brigittenauer Brücke.

In der Nacht sind für die Sanierungen der Brigittenauer Brücke auch Spursperren auf der Hauptfahrbahn der A 22 notwendig: ab 20 Uhr eine Fahrspur, ab 22 Uhr im Bedarfsfall eine zweite Fahrspur.

