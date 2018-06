Landtag widmet sich Gründerzeithäusern

Auf der Agenda des heutigen Landtags stehen der Lobautunnel und die drohende Aberkennung des Welterbestatus für die Wiener Innenstadt. Beschlossen werden soll auch eine Gesetzesnovelle zum Schutz der Gründerzeithäuser.

Konkret wird die Bauordnung geändert. Ab Juli braucht man eine Genehmigung für den Abriss aller Häuser, die nach 1945 errichtet wurden. Die vergangenen Tage wurden in Wien daher zahlreiche Häuser aus der Gründerzeit abgerissen - mehr dazu in Gründerzeithäuser: Viele Last-Minute-Abrisse.

Scharfe Kritik von Wirtschaftskammer

Die Wirtschaftskammer übte zuletzt scharfe Kritik an der neuen Regelung scharfe Kritik. Michael Pisecky von der Wiener Wirtschaftskammer sagte etwa gegenüber „Wien heute“: „Wir befürchten, dass das einem generellen Abbruchverbot gleichkommt und das können wir nicht gut finden“. Laut Pisecky würde man Gründerzeithäuser gerne sanieren. Aber nur, wenn man auch einen Lagezuschlag dafür einheben darf. Das geht momentan nicht.

Eines der Häuser, das derzeit abgerissen wird, ist das ehemalige Gasthaus Sperl auf der Wieden. Der Abriss sei aber ohnehin schon lange geplant gewesen, sagt Eigentümersprecher Patrick Minar. „Das Haus ist in einem ganz schlechten Zustand.“ Die neuen Eigentümer wollen ein komplett neues Wohnhaus errichten.

ORF/Florian Kobler

Fragen zu Welterbe und Lobautunnel

Die Opposition richtet im Landtag gleich mehrere Fragen an die Stadtregierung. Die ÖVP will wissen, wie es derzeit im Genehmigungsverfahren rund um den Lobautunnel aussieht - mehr dazu in Der lange Weg zum Lobautunnel. Die FPÖ nutzt die Fragestunde, um erneut den drohenden Verlust des Weltkulturerbes für die Wiener Innenstadt zu thematisieren - mehr dazu in Wiens Welterbe weiter auf Roter Liste.

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA/ASFINAG

FPÖ fordert Bettelverbot

Und die NEOS fragen nach, wie die Stadt nun den abgeschafften Pflegeregress handhabt - mehr dazu in Widersprüche bei Pflegeregress-Einigung. Danach wird debattiert - und zwar unter anderem über Sicherheit im öffentlichen Raum, etwa über ein mögliches Bettelverbot. Die FPÖ fordert ein solches bereits seit mehreren Jahren - mehr dazu in FPÖ fordert sektorales Bettelverbot.