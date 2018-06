Luxusauto-Rallye im Anflug auf Wien

Die 180 Teilnehmer eine privat organisierten Luxusauto-Rallye sind derzeit auf dem Weg nach Wien. Am Nachmittag sollen die Boliden beim Hotel Imperial in der Innenstadt ankommen - nach sieben Tagen Fahrt ab London.

Die Ankunft der Teilnehmer soll zwischen 16.00 und 18.00 Uhr beim Hotel Imperial geplant sein. Das Hotel wollte dies wegen des Schutzes seiner Gäste nicht bestätigen. Auf der Homepage der Veranstalter der sogenannten „Modball“-Rallye ist Freitagabend jedenfalls als letzte Party ein „Black Tie Dinner“ im Imperial für alle „Modballers“ angekündigt.

APA/Herbert Neubauer

Teilnehmer mit hoher Geschwindigkeit geblitzt

Einer der 180 Teilnehmer, ist der der Österreicher Gerald Hörhan. Der Investmentbanker und Buchautor ist bereits das vierte Mal dabei und ging mit seinem Aston Martin an den Start. In sieben Tagen geht es von London über Paris, Lyon, Monaco und Venedig nach Wien. Jeden Abend wird am Etappenziel eine Party gefeiert. Die Teilnahme kostet rund 4.000 Pfund (4.500 Euro), inklusive Hotel und der täglichen Feier, berichtete Hörhan. Für Benzin, Maut, Reparaturen und auch Verkehrsstrafen müssen die Teilnehmer selbst aufkommen.

Auch wenn den Fahrern laut Hörhan zu Beginn gesagt wird, dass sie sich an die Verkehrsregeln halten sollten, sind Strafen, Führerscheinabnahmen sowie die Beschlagnahmung von Autos keine Seltenheit. In Frankreich wurde etwa laut AFP ein deutscher Sportwagen-Fahrer mit 253 Stundenkilometern geblitzt, ein Brite in einem Ferrari raste sogar mit 265 km/h über die Autobahn.

Keine vorgegebene Route - Polizei aufmerksam

„Es ist kein Geschwindigkeitswettbewerb, jeder kann zur nächsten Etappe fahren wie er will, auch langsam“, sagte Hörhan. Die Teilnehmer seien „Leute, die Spaß haben und gerne Autos fahren“. Eine vorgegebene Route gibt es laut Hörhan nicht. Wie die „Modball“-Teilnehmer von Italien nach Österreich fahren ist jedem selbst überlassen.

Die Polizei in Kärnten, Steiermark, Niederösterreich und Burgenland ist jedenfalls aufmerksam. Sollten die Teilnehmer die Route durch Kärnten wählen, werde man „entsprechend reagieren“, hieß es von einem Polizeisprecher. Auch die Streifen in der Steiermark würden genau darauf achten und im Rahmen der üblichen Kontrollen mit mobilen Radargräten auf der Lauer sein. Genauso ist die Situation in Niederösterreich und dem Burgenland.

