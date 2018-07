Zugverzögerungen wegen Versammlungen

Auch in Wien sind bei den ÖBB heute Betriebsversammlungen über die Auswirkungen des geplanten Arbeitszeitgesetzes abgehalten worden. Verzögerungen im Zugverkehr sind deshalb bis in den Nachmittag hinein möglich.

Ab 7.00 Uhr gab es Betriebsversammlungen, die ÖBB machten etwa am Hauptbahnhof mit Durchsagen und Informationen durch Mitarbeiter auf etwaige Verzögerungen aufmerksam. Die Gewerkschaft ersuchte mit Flugblättern um Verständnis für die „eventuell entstehenden Unannehmlichkeiten“.

zurück von weiter

Neben Verzögerungen wurden in Wien zum Teil Züge auch komplett gestrichen. Betroffen war vor allem der Nahverkehr, etwa auf der Schnellbahn-Stammstrecke mussten Fahrgäste zusätzliche Warteminuten in Kauf nehmen. Laut ÖBB-Pressesprecher Bernhard Rieder sollten die letzten Versammlungen gegen 10.00 Uhr abgeschlossen sein. Allerdings: „Es ist nicht ausgeschlossen, dass es bis in den Nachmittag hinein zu Verzögerungen kommt“, so Rieder gegenüber Radio Wien.

Gewerkschaft sieht Gefahr für Sicherheit

Die potenziellen Auswirkungen der geplanten Arbeitszeitregelungen auf die ÖBB-Mitarbeiter seien enorm, begründete Roman Hebenstreit, Vorsitzender der Gewerkschaft vida, die Versammlungen. Tausende Kolleginnen und Kollegen hätten etwa Gleitzeitverträge. Die Bundesregierung setze damit Maßnahmen, „die auch im Bereich Sicherheit, gerade im Eisenbahnbereich, eine enorme Wirkung haben. Wir haben als Belegschaft einfach die Verpflichtung, über das zu informieren, was hier seitens der Regierung verbrochen wird.“ Man sei bei den Überstunden schon jetzt an Grenze.

Verspätungen bei den ÖBB Stefanie Leodolter vom Wiener Hauptbahnhof über Verspätungen und Ausfälle anlässlich der ÖBB-Betriebsversammlungen.

Betriebsversammlungen ohne Auswirkungen auf den Zugverkehr seien bei einem 24-Stunden-Betrieb de facto nicht möglich, so Hebenstreit weiter. Man wolle zudem so viele Mitarbeiter wie möglich informieren.

Zugausfälle in ganz Österreich

In ganz Österreich fielen am Montag rund 200 Züge aus. Besonders betroffen waren Fahrgäste in der Steiermark: In Graz fanden Betriebsversammlungen nicht nur bei den ÖBB, sondern auch bei den Grazer Verkehrsbetrieben statt - mehr dazu in Proteste gegen Zwölfstundentag: Öffis fallen aus (Steiermark.ORF.at).

Link: