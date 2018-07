Räuberin entschuldigte sich bei Trafiküberfall

Eine maskierte 35-jährige Frau soll am Montag eine Trafik in Wien-Landstraße überfallen haben. Bewaffnet mit einem Küchenmesser forderte sie laut Polizei Bargeld - und entschuldigte sich gleichzeitig für ihr Vorgehen.

Es tue ihr leid, aber sie müsse das jetzt machen, sie brauche dringend Geld - so entschuldigte sich die Frau laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer bei der anwesenden Mitarbeiterin in der Trafik in der Erdbergstraße. Die 35-Jährige sei bei dem Überfall Montagfrüh mit Schal, Haube und Sonnenbrille maskiert gewesen. Die Beute: eine geringe Menge Bargeld. Verletzt wurde niemand.

Erst vor Kurzem aus Haft entlassen

Zunächst gelang der Österreicherin die Flucht. Im Zuge einer Sofortfahndung wurde sie jedoch festgenommen und das geraubte Geld sichergestellt. Laut Polizeisprecher Maierhofer wurde die 35-Jährige in die Justizanstalt gebracht. Sie war erst vor kurzer Zeit aus der Haft entlassen worden, wo sie eine Strafe wegen Eigentumsdelikten abgesessen hatte.