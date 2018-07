Polizei bekommt neue Stichschutzwesten

Die Polizei wird bis Ende 2020 mit neuen Stichschutzwesten ausgerüstet, die ersten werden demnächst geliefert. Allein 4.000 maßgefertigte Westen gehen heuer nach Wien, wo es die meisten Einsätze wegen Stichwaffen gibt.

Die Auslieferung der ersten der insgesamt 24.000 ballistischen Gilets soll demnächst beginnen. Am Montag wurde von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) der erste Mustersatz zur Maßanfertigung an Beamte übergeben, teilte das Innenministerium mit.

Die neuen Gilets werden allen Exekutivbediensteten persönlich angepasst und zugewiesen und können sowohl als Überzieh- als auch als Unterziehschutzweste getragen werden. „Die ersten 1.000 Maßangaben sollen bis 6. August an die Firma geliefert werden, dann können wir mit einer Lieferung bis Mitte September rechnen. Bis Oktober müssen alle 4.000 Wiener Kolleginnen und Kollegen vermessen werden, die wir dieses Jahr noch beliefern möchten“, sagte der Wiener Landespolizeivizepräsident Michael Lepuschitz.

Westen sind auch schusssicher

2018 werden österreichweit 8.000 Stück geliefert, wobei 4.000 Westen an die Landespolizeidirektion Wien gehen, da in der Bundeshauptstadt Attacken mit Stichwaffen am häufigsten vorkommen. Die übrigen 4.000 Stück werden auf die Bundesländer aufgeteilt. In den Jahren 2019 und 2020 folgen dann jeweils weitere 8.000 Stück.

ORF

In den vergangenen Jahren haben sich Angriffe mit Stichwaffen auf Polizisten stark gehäuft, hieß es in der Aussendung. Die neuen ballistischen Gilets sind schusssicher und bieten zusätzlich einen Stichschutz. Ihm sei es „ein Herzensanliegen“, dass die Beamten „nach dem Dienst wieder unversehrt nach Hause kommen“, wurde Kickl zitiert.

Schutzwesten nach Attacke auf Wachsoldaten

Nach einer Messerattacke auf einen Wachsoldaten vor der Residenz des iranischen Botschafters im März zog die Wiener Polizei bereits Konsequenzen. Beamte im Objektschutz wurden daraufhin mit stichsicheren Schutzwesten ausgerüstet. Schon davor lagen in jedem Funkwagen zwei kugelsichere Westen, sie sind jedoch fast 20 Kilo schwer - mehr dazu in Nach Attacke: Polizei bekommt Schutzwesten.