Radfahrer weiter in Fußgängerzone

In der Wiener Innenstadt dürfen Radfahrer bis auf weiteres zu bestimmten Zeiten einige Teile der Fußgängerzonen mitbenützen. Der Testbetrieb bleibt aufrecht, weil sich die Parteien im Bezirk nicht einigen konnten.

Radfahrer dürfen in der Innenstadt am Kohlmarkt, in der Wallnerstraße und in einem Teil des Grabens bis zur Habsburgergasse in der Zeit von 22.00 Uhr bis 10.30 Uhr in langsamer Geschwindigkeit fahren. Seit Juli 2017 lief der Testbetrieb, nun wurde beraten, wie es gelaufen ist.

Verkehrskommission tagt im Herbst wieder

Laut Polizei ist zwar kein Unfall passiert, dennoch hatte man weiterhin ein schlechtes Gefühl - wegen der großen Lieferwagen, die ebenfalls bis 10.30 Uhr zufahren dürfen. Die Parteien im Bezirk konnten sich nicht einigen, ob man den Pilotversuch dauerhaft erlaubt, rückgängig macht oder ausweitet. Das Radfahren bis zum Stephansplatz oder auch in der Kärntner Straße war im Gespräch. Im Herbst tagt wieder die Verkehrskommission.

Radfahren in neuer Begegnungszone

In einer neuen Begegnungszone in der Josefstadt wird das Radfahren erlaubt sein. Bis Mitte Juli wird die Lange Gasse zwische Josefstädter Straße und Hugo-Bettauer-Platz umgestaltet, Radfahren wird künftig in beide Richtungen möglich sein - mehr dazu in Bauarbeiten in der Lange Gasse beginnen und Wien bekommt neue Begegnungszonen.

