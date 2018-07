Stadtfest geht wieder in Außenbezirke

Die Wiener ÖVP hat erste Pläne für ihr Stadtfest am 1. September vorgestellt. Wie im Vorjahr sollen rund 50 Veranstaltungen in den äußeren Bezirken stattfinden - etwa in den Gösserhallen im 10. Bezirk oder in einer Straßenbahn.

„Wir wollen mit dem Stadtfest die Schönheit der Stadt auch außerhalb des ersten Bezirks und des inneren Bereiches der Stadt sichtbar machen“, sagte der Wiener ÖVP-Chef und Kulturminister Gernot Blümel bei der Präsentation am Donnerstag. Im innerstädtischen Bereich würden ohnehin viele Festivals stattfinden, man wolle auch „die schönen Seiten von Wien außerhalb von dieser hochfrequentierten Zone zeigen, erlebbar machen“.

APA/Herbert Neubauer

Neben bekannten Gesichtern und beliebten Stimmen soll vor allem auch Nachwuchskünstlerinnen und -künstlern Platz und Raum geboten werden. „Was mich wirklich begeistert, sind die Künstler, die vielleicht noch nicht so einen Namen haben“, so Stadtfest-Präsidentin Susi Reichert.

Bühnen vom Donauzentrum bis zur Bücherei

Die Veranstaltung findet am 1. September von 14 bis 22 Uhr mit 50 Events statt. Das kulturelle Angebot reicht von Musik über Comedy bis hin zu Lesungen. Die fünf Schauplätze: Cafe Oben auf der Hauptbibliothek, das Donauzentrum, das türkische Restaurant Kent am Brunnenmarkt, das Einkaufszentrum am Rochusmarkt sowie die Gösserhallen nahe dem Hauptbahnhof.

Ein besonderes Highlight soll die Stadtfest-Straßenbahn sein, die zwischen den Schauplätzen pendeln wird. Das detaillierte Stadtfest-Programm will die ÖVP Wien erst Mitte August bekanntgeben.

