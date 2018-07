Fahndung nach Mordversuch in Brigittenau

Die Wiener Polizei fahndet nach einem Mann, der bereits im März dieses Jahres in der Brigittenau einen Kontrahenten lebensgefährlich verletzt haben soll. Als Tatwaffen soll er ein Küchenmesser und eine Eisenkette verwendet haben.

Ein 32-jähriger Mann war am 10. März in der Pappenheimgasse in der Brigittenau gefunden worden. Er war lebensgefährlich verletzt und wurde in ein Spital gebracht.

APA/LPD Wien

Nach seiner Genesung gab der Mann gegenüber der Polizei an, vom mutmaßlichen Täter Suchtgift bezogen zu haben. Außerdem habe er ihm auch noch Geld geschuldet.

Aufenthaltsort unbekannt

Die Polizei forschte die Identität des mutmaßlichen Täters anhand von Fotos und ausgewerteten Spuren aus. Sein Aufenthaltsort ist aber nicht bekannt. Seitens der Staatsanwaltschaft besteht eine Festnahmeanordung.

Daher veröffentlichte die Polizei nun ein Fahndungsfoto. Hinweise auf den Verdächtigen sind an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01 31310 25800 erbeten.

Link: