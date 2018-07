Festwochen-Intendanz ab 2020 ausgeschrieben

Christophe Slagmuylder wird die Wiener Festwochen 2019 interimistisch als Intendant leiten. Intendanz und Geschäftsführung ab der Saison 2020 sind seit Samstag im Amtsblatt der Wiener Zeitung ausgeschrieben.

Gesucht wird „eine Persönlichkeit mit einer künstlerischen Vision, die innovative Konzepte“ entwickelt und umsetzt. Bis 15. September können sich Interessenten für die mit einem Brutto-Jahresgehalt von 160.000 Euro (exklusive etwaige Überzahlung) dotiere Position für fünf Jahre bewerben, die „auch die Übernahme der Geschäftsführung, gemeinsam mit dem für den kaufmännischen Bereich verantwortlichen Geschäftsführer“ beinhaltet. Kandidaten sollten demnach „eine erfolgreiche nationale oder internationale Führungstätigkeit im Festivalbetrieb“ vorweisen können.

Bea Borgers

Slagmuylder als Favorit?

Das trifft auf den belgischen Theatermacher und Kurator Slagmuylder zu, der das Kunstenfestivaldesarts in Brüssel seit 2007 leitete. Ein längerfristiges Engagement in Wien erscheint möglich, da Slagmuylder die Leitung des Festivals „Theater der Welt“ in Düsseldorf, für die er ab 2020 ursprünglich vorgesehen war, nicht antreten wird, wie es diese Woche in Medienberichten hieß. Bereits bei der Präsentation des Neo-Interims-Intendanten hatte sich die neue Wiener Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) positiv hinsichtlich einer Bewerbung Slagmuylders geäußert.

Slagmuylder sagte nach der Bekanntgabe seines neuen Amtes, dass er keine Notlösung sein wolle. Kaup-Hasler und Festwochen-Aufsichtsratsvorsitzender Rudolf Scholten äußerten sich begeistert. Slagmuylder trage "Visionen in sich, um die Wiener Festwochen zu einem Leuchtturm in der Festivallandschaft zu machen“ - mehr dazu in Slagmuylder will keine Notlösung sein.

