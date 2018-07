City Farm startet im Augarten

Rund 5.000 Kinder jährlich lernen in der City Farm den Umgang mit Pflanzen und Gemüse. Nun übersiedelt der Erlebnisgarten von Schönbrunn in den Augarten. Nach langem Hin und Her kann im Herbst neu gestartet werden.

Auf einer Fläche von rund 4.000 Quadratmetern in der Nähe der Sängerknaben können Kinder bald im Augarten aktiv werden. Zum Neustart im Herbst wird das Programm erneuert, es gibt auch kürzere Workshops zu verschiedenen Themen, kündigte der Leiter der City Farm, Wolfgang Palme, an: „Das Wintergemüse wird weiter ein wichtiges Thema sein, das Gärtnern rund ums ganze Jahr, das urban gardening.“ Unverändert bleibt die Philosophie der Gartenpädagogik.

Zähe Verhandlungen über Pachtvertrag

Dem Neustart vorangegangen waren zähe Verhandlungen mit der Burghauptmannschaft, die zwei Jahre dauerten. Fast drohte die Übersiedlung an rechtlichen Problemen zu scheitern. Die Burghauptmannschaft gab zwar prinzipiell grünes Licht, doch der Pachtvertrag erwies sich als hohe Hürde. Es gab Probleme, weil das für die Sanierung nötige Geld als Vorschuss für den Mietzins angerechnet werden sollte - mehr dazu in Rechtliche Probleme für City Farm. Eine Lösung wurde gefunden, nun ist der Vertrag fix.

Die City Farm war sechs Jahre lang in Schönbrunn aktiv. Jetzt will aber die Gartenbauschule das Areal selbst nutzen, die Farm muss daher weichen - mehr dazu in Schönbrunn: Kindererlebnisgarten muss weichen. Im Augarten fand sich ein passendes Ersatzquartier, ein alter Wirtschaftshof wird mit neuem Leben erfüllt. Das Geld für die Sanierung der Gebäude im Augarten hat die City Farm fast zur Gänze beisammen. Die Lehrräume sollen im kommenden Jahr renoviert werden.

Verein kann wie gewohnt weiterarbeiten

Damit im Herbst das Programm wie gewohnt starten kann, wird in Schönbrunn derzeit abgebaut. Pflanzen werden ausgegraben und für die Übersiedlung vorbereitet. Im Augarten werden unter anderem ein Glashaus ausgebaut und ein kleines Klassenzimmer eingerichtet. Daneben wird auch der Garten bepflanzt.

Palme kündigte zwar ein adaptiertes Programm an, die Philosophie bleibt aber unverändert: „Gemüse und Gärtnern hat Platz mitten im Leben (...) Wir schließen lückenlos an. Es ist so bitter notwendig, dass wir mit Klein und Groß arbeiten. Es wäre wirklich schade, wenn dieser Strom der Begeisterung abreißen würde.“

City Farm ist ein gemeinnütziger Verein und als solcher auch auf Hilfe von außen angewiesen. Freiwillige Helfer werden gesucht, sagte Palme. Gesucht werden Helfer, die Freude daran haben, in der Innenstadt im Freien zu arbeiten, aber auch Spender und Sponsoren, die die Idee mittragen.

