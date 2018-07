WM: Wo Franzosen und Kroaten feiern

Beim Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland werden heute auch in Wien viele kroatische und französische Fans mitfiebern. Jede der Communitys hat dafür bevorzugte Schauplätze und Hotspots. Das fordert auch die Polizei.

Die Ottakringer Straße ist bei den Halb- und Viertelfinalspielen der Kroaten zur inoffiziellen Fanzone geworden. Gab es rund um das Viertelfinalspiel Kroatien gegen Russland Tumulte und Verletzte - mehr dazu in Schwere Ausschreitungen in Ottakring, verlief das Halbfinale gegen England friedlich - mehr dazu in Wiener Kroaten jubeln ohne Böller. Damit das auch rund um das Finale heute so bleibt, sind wieder rund 300 Polizistinnen und Polizisten im Einsatz.

Neben der Ottakringer Straße wird das Finale aber auch an anderen Plätzen von den kroatischen Fans begleitet, wie etwa der Prater Alm. Das Public Viewing in der Leopoldstadt wird gemeinsam mit zwei kroatischen Veranstaltern und dem Kosmo Magazin – einem Monatsmagazin für in Österreich lebende Kroaten, Montenegriner und Serben - veranstaltet.

Prater Alm

Public Viewing fernab der Ottakringer Straße

Auch viele kroatische Cafes und Restaurants werden zu Public Viewing-Hotspots wie etwa das Cafe San Marco in Rudolfsheim-Fünfhaus. Bis zu 600 Leute, erzählt Geschäftsführer Grubesic Slobodan, versammelten sich bei den vergangenen Spielen in und vor seinem Cafe. „Wir haben für das Finale schon alles vorbereitet. Am Sonntag wird gefeiert, inklusive DJ.“

Auch bei den französischen Fans gibt es bevorzugte Public Viewing-Plätze. Neben dem Restaurant Le Troquet in der Neubaugasse ist vor allem die Summerstage sehr beliebt. Eines der dort ansässigen Restaurants, das Pastis mit französischer Küche, entwickelte sich gleich zu Beginn der Weltmeisterschaft zum Hotspot der französischen Community, sagt Summerstage-Gründer Oswald Schellmann.

Katharina Schiffl/summerstage

Französische Hymne auf der Summerstage

„Auf der ganzen Summerstage wird am Sonntag der französischen Equipe die Daumen gehalten", sagt er. "Die französische Hymne wird zu Beginn und hoffentlich auch am Ende des Spiels durch die Summerstage hallen.“

Auch in der Stiegl-Ambulanz im Alten AKH gilt das Motto „Allez les Bleus“. Das Public Viewing am Campus ist vor allem bei Studenten beliebt, darunter auch sehr viele französisch-stämmige. Die Geschäftsführung sieht ein Grund für die zahlreichen französischen Fans auch in der Nähe zum französischen Institut und der französischen Schule.

