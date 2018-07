Kindergarten sperrt: 70 Kinder betroffen

Rund 70 Kinder und deren Eltern stehen mitten in den Sommerferien unerwartet ohne Betreuungsplatz da. Laut der Zeitung „Heute“ sperrt das „Spatzennest“ in Neubau am kommenden Montag nicht mehr auf.

Kurzfristig, erst Mitte der Woche, wurden die Eltern davon informiert, dass der Kindergarten in der Mariahilfer Straße 62 schließt. Die Ankündigung traf nicht nur die Eltern, sondern laut Zeitungsbericht auch die Mitarbeiter unerwartet. In einer ausgehängten Information bedauerten die Betreiber die „Kurzfristigkeit“: „Aufgrund behördlicher Aufträge und Auflagen sind wir leider gezwungen, den Betrieb des Kindergartens kurzfristig einzustellen und den Kindergarten mit 13. Juli 2018 zu schließen.“

Mit Juli Förderungen eingestellt

Die Stadt Wien hat demnach die Förderungen mit Juli eingestellt. Es sei bei Kontrollen festgestellt worden, „dass sich die Betreiber nicht mehr an die Vorgaben des Wiener Bildungsplans halten“, wird eine Sprecherin der MA 10 (Wiener Kindergärten) zitiert. Die frühere Betreiberin soll zudem gegen die Auflage verstoßen haben, sich nicht mehr im Kindergarten aufzuhalten.

Weiters habe es auch Berichte gegeben, wonach Eltern und Kindergarten-Pädagoginnen sich laufend beschwert hätten. Die Betreuer hätten ständig gewechselt, die Kinder wären mit dauerndem Austausch der Bezugspersonen konfrontiert gewesen. Aus dem Spatzennest-Team war niemand für eine Stellungnahme erreichbar.

