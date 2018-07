Mutter flüchtete mit Kind vor Ex-Mann

Mehrfach angezeigt und mit einem Betretungsverbot belegt hat die Polizei einen 41-jährigen Mann in Döbling. Er soll seine Ex-Frau misshandelt und ihr Auto beschädigt haben. Die Polizei hat ihn nach dem jüngsten Vorfall festgenommen.

Wegen eines Streits war in der Nacht auf Freitag ein Streifenwagen in die Amalgergasse gerufen worden. Die Polizisten wurden bereits von einer Frau erwartet, die Hämatome im Gesicht aufwies. Ihren elf Monate alten Sohn trug die vor der Haustüre wartende Frau auf dem Arm. Sie gab gegenüber den Polizisten an, dass es seit längerer Zeit zu gewalttätigen Übergriffen ihres Ex-Ehemanns kommt.

In neuer Wohnung mit Tod bedroht

Schon im Jänner 2018 gab es deswegen einen Polizeieinsatz. Damals wurde auch ein Betretungsverbot ausgesprochen. Die auf ein halbes Jahr begrenzte einstweilige Verfügung zog die Frau aber im März zurück. Anfang Juli schließlich zog sie in eine eigene Wohnung. Am 11. Juli suchte ihr Ex-Mann sie in ihrer neuen Wohnung auf und würgte sie. Am 12. Juli kam es zu einer gefährlichen Drohung, bei der sie ihr Ex-Mann mit dem Tod bedrohte. Außerdem beschädigte er das Auto der Frau mit Schlägen und Tritten, bevor er flüchtete.

Noch während der Amtshandlung versuchte der Tatverdächtige mehrmals, seine Frau telefonisch zu erreichen. Die Polizisten forderten ihn auf, zurück zum Tatort zu kommen. Hier konnte er festgenommen werden. Er wurde wegen Körperverletzung, gefährlicher Drohung und Sachbeschädigung angezeigt. Zudem wurde gegen ihn ein Betretungsverbot ausgesprochen. Der Mann zeigt sich zu den Vorwürfen nicht geständig.

