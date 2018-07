Dommusik: Tausende Notenblätter beschädigt

Bei einem unbemerkten Wassereinbruch sind im Archiv der Dommusik Zehntausende Notenblätter beschädigt und teilweise zerstört worden. Unter den betroffenen Werken sind auch Stücke der Haydn-Brüder.

Ein kaputter Wasserhahn im Curhaus direkt neben dem Stephansdom hat einen möglicherweise nicht rückgängig machbaren Schaden angerichtet. Der Hahn im Technikraum auf dem Dach des Hauses hatte unbemerkt zwei Wochen lang in den historischen Teil des Archivs getropft. Zehn- bis fünfzehntausend Notenblätter sind laut Domkapellmeister Markus Landerer betroffen.

zurück von weiter

Fund „reiner Zufall“

„Jahrhundertelang haben unsere Musiker im Dom aus diesen Noten gespielt, viele wertvolle Dinge sind da dabei“, sagt Landerer gegenüber „Wien heute“. Betroffen sind etwa ein Erstdruck von Joseph Haydns Harmoniemesse oder Werke von Georg Reutter, der Hofkapellmeister unter Maria Theresia war. Die Blätter wurden zum Trocknen im gesamten Dommusik aufgelegt, der Domkapellmeister versuchte mit zwei Kollegen alles zu retten, was zu retten war.

Dass der Schaden überhaupt aufgefallen ist, war reiner Zufall, erklärt Landerer: „Vergangenen Donnerstag bin ich am Abend aus reinem Zufall in die Kammer gegangen, wo das historische Notenmaterial aufbewahrt wird. Im Raum davor sehe ich Wasser unter der Tür hervorkommen und drinnen stehe ich drei Zentimeter im Wasser und sehe, aus den historischen Noten tropft das Wasser.“ Das historische Archiv würde kaum benützt, da die alten, wertvollen Noten kaum für das Spielen genützt werden.

ORF

„Ein Albtraum für uns“

Der Schaden würde sich aber noch in Grenzen halten, meint Landerer, denn der Großteil konnte gerettet werden: „Viele alte Blätter sind auf Grund der guten Qualität des Papiers gar nicht so stark in Mitleidenschaft gezogen worden. Die sind dreckig und schwer leserlich.“ Die historischen Noten wurden in drei Kästen im Archiv gelagert. Ungefähr 50 Werke - mit jeweils mehreren hundert Seiten - müssen jetzt von Spezialisten restauriert werden.

„Haydn“-Werke beinahe vernichtet Notenblätter berühmter Komponisten sind unter Wasser gesetzt worden. Wasser ist ins Archiv des Curhauses beim Stephansdom eingedrungen.

Für einige ist aber jede Rettung zu spät: „Die sind so unter Wasser gesetzt, dass die Tinte weggeschwommen ist, mit denen kann man nichts mehr anfangen“, sagt Landerer, der seit 2007 als Domkapellmeister arbeitet. Bisher sei seine größte Angst gewesen, dass zu Ostern die Orgel nicht funktioniert. An so etwas habe er nie gedacht: „Das ist ein Albtraum für uns.“ Wie hoch der Schaden ist und wer dafür aufkommt, ist derzeit noch nicht klar.

Link: