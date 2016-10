Halloween: „Horrorclown“ als Trend

Der Hype, sich als „Horrorclown“ zu verkleiden, ist auch in Österreich angekommen. Vorfälle gab es u.a. in Wien. Laut Wiener Kostümgeschäften liegt es heuer ganz im Trend, sich zu Halloween als Grusel-Clown zu verkleiden.

„Den Trend gibt es ja, der Grusel-Clown ist sehr aktuell“, sagte Susanne Schmid, Geschäftsführerin des Wiener Kostümgeschäfts „Jux Witte“, zur APA. Es bestehe eine große Nachfrage nach grusligen Clownmasken und blutverschmierten Gummimasken. Das sei „sicher einer der heurigen Trends“. Beim Kostümgeschäft „Faschingsprinz“ meinte eine Verkäuferin, dass der Clownkostüm-Kauf schon 2015 im Trend lag. Beide Geschäfte waren sich jedenfalls einig: Clownverkleidungen werden generell gerne zu Halloween gekauft.

Der Trend hat allerdings auch Schattenseiten: Erst am Mittwoch hatte ein mit Clownmaske Verkleideter einen Busfahrer in der Donaustadt bedroht und einen im Bus angebrachten Bildschirm zerstört - mehr dazu in „Horrorclown“ bedroht Busfahrer. Auch in Niederösterreich gab es einen Vorfall, bei dem ein Clown eine Reiterin erschreckte - mehr dazu in „Horrorclown“ attackiert Reiterin.

Keine Einbußen aus Angst vor Horrorclowns

Beliebte Halloween-Kostüme sind laut Faschingsprinz-Verkäuferinnen Klassiker wie Freddy Krüger und der Joker aus Batman oder Figuren aus Fantasyfilmen wie Star Wars oder Star Trek. Bei „Jux Witte“ waren bisher nach eigenen Angaben Zombies gängig. Sich mit Narben im Gesicht zu verzieren oder auch als „Horror-Clown“ zu schminken, ist laut Schmid ebenso beliebt. Einen Rückgang des Halloween-Geschäftes aus möglicher Angst vor den „Horror-Clowns“ verzeichnete die Geschäftsführerin bisher nicht.